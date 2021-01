Raluca Turcan, despre scandalul din partid: "PNL are nevoie de o reimprospatare"

In acelasi timp, ministrul Muncii a recunoscut ca sunt probleme in PNL, dar care trebuie spuse in interiorul partidului, "astfel incat, dupa viitorul Congres, PNL sa iasa intarit"."Mi-ar parea rau ca, pana la Congres, sa purtam mai multe discutii in spatiul public si apoi in interior si dupa aceea sa ne fie foarte greu sa ne revenim si sa recastigam increderea oamenilor in PNL", a mai spus Raluca Turcan."Daca noi slabim partidul, riscam sa ajungem in situatia in care iarasi Guvernul sa nu mai aiba sustinere parlamentara, ceea ce ar fi o adevarata catastrofa si nimeni nu ne-ar ierta pentru asta", a spus Raluca Turcan.CITESTE SI: Razboi pe fata in PNL. Secretarul general al partidului: "Orban trebuie sa plece. Cel mai mult ma deranjeaza ca am fost pusi alaturi de PSD"