Raluca Turcan: Sa te ambitionezi sa faci targ de Craciun acum, in plina pandemie, este ca si cum i-ai arunca pe romani in ghearele mortii

"Sa te ambitionezi sa faci targ de Craciun acum, in plina pandemie, este ca si cum i-ai arunca pe romani in ghearele mortii. Chiar nu cred ca este oportun sa facem targuri de Craciun si cred ca toti edilii ar trebui sa militeze public cat mai vizibil, in fata oamenilor pe care ii reprezinta, pentru masuri de distantare fizica, de sanatate, de igiena personala", a afirmat Raluca Turcan, joi seara, la Realitatea Plus.Ea a explicat ca "noi insine" suntem prima bariera in lupta cu virusul.Referindu-se la edilii care nu tin cont de restrictiile impuse de pandemia generata de coronavirus, viceprim-ministrul a spus ca in astfel de situatii se poate vorbi despre "improvizatie", despre oameni care "nu stiu", incompetenta care ajunge in unele locuri sa fie criminala, dar si "politicianism ieftin", pentru ca sunt politicieni care "pentru o mana de voturi amaneteaza sanatatea oamenilor".Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu , a anuntat, in urma cu cateva zile, ca in orasul pe care il conduce au inceput pregatirile pentru targul de Craciun."Au inceput pregatirile pentru Targul de Craciun. Pentru a evita aglomeratia, anul acesta avem doua locuri in care vor fi montate casutele, Piata Buzesti si Piata Mihai Viteazul, iar in Parcul Romanescu va fi iluminat de sarbatori in fata Casei Bibescu. Spre deosebire de anii trecuti, casutele pentru comercianti sunt vopsite in culorile Craciunului si vor fi ornate cu ramuri de brad si instalatii de lumini, iar in zona Centrului Istoric vor fi puse in valoare mai ales cladirile. Avand in vedere ca Targul de Craciun din Craiova este inclus, anul acesta, in topul Forbes, ne dorim sa aveti sarbatori de poveste", a scris Vasilescu pe Facebook