Raluca Turcan: Scoala nu este facultativa; scoala incepe in mod obligatoriu la data de 14 septembrie

"E important ca 14 septembrie sa ne gaseasca pregatiti din punctul de vedere al conditiilor sanitare in scoli, din punctul de vedere al dotarii cu echipamente si materiale de protectie in scoli, cu circuite foarte clar stabilite pentru siguranta elevilor si profesorilor. In acelasi timp, este important ca elevii sa mearga la scoala, e important ca scoala sa inceapa si in felul acesta sa recladim si increderea in scoala si sanatatea publica, dar si dorinta de a intra cu toata forta in activitatea de educatie de care multi copii in perioada starii de urgenta au fost privati", a declarat Raluca Turcan.Aceasta a spus ca trebuie corectate greselile facute in timpul starii de urgenta generata de pandemia de Covid-19."Trebuie sa ne uitam foarte bine, sa ne uitam unde lucrurile nu au functionat foarte bine pe perioada starii de urgenta si acum, la inceputul anului scolar, sa corectam, inclusiv daca se ajunge la predarea online, aceasta sa fie de calitate, profesorii sa stie sa predea, copiii sa aiba de pe ce sa invete si sanatatea din spatiul comunitar sa fie una solida", a spus Turcan.Vicepremierul a subliniat totodata faptul ca "niciodata autoritatile publice locale si scolile nu au mai avut la dispozitie 175 milioane de euro pentru a achizitiona tablete, laptopuri, echipamente electronice pentru predare, masti, dezinfectanti, inclusiv containere sanitare pentru igiena in localitatile care nu sunt racordate la reteaua de apa si canal"."Scoala nu este facultativa. Scoala incepe in mod obligatoriu de la data de 14 septembrie. Exista mai multe scenarii in baza carora se poate invata incepand cu data de 14 septembrie. Din cauza contextului epidemiologic, trebuie sa mearga la scoala. Parintii au de asemenea obligatia pe de o parte sa ii verifice pe copii sa nu se prezinte bolnavi la scoala si in acelasi timp sa ii indemne sa mearga la scoala", a declarat vicepremierul.Ea a mentionat ca o singura localitate din judetul Iasi, Bivolari, se afla in scenariul rosu, adica elevii vor invata doar online."In localitatea Bivolari, unde nivelul de carantina este de peste 3 la mie, obligatoriu trebuie sa ajunga tablete la toti copiii, astfel incat sa aiba acces la predarea si invatarea online. De asemenea, aceeasi preocupare trebuie sa fie si in localitatile unde exista scenariul galben, pentru ca se va apela la varianta hibrida. M-am bucurat sa aud din partea primarului Iasiului ca este deja in procedura de achizitie pentru 3.000 de tablete si laptopuri si 1.250 de sisteme de predare online. Primaria Iasi este in proces de achizitie pentru doua milioane de masti. Am discutat azi si cu primarul din localitatea Mircesti. Acolo sunt deja achizitionate 150 de tablete si in proces de achizitie pentru inca 250 tablete", a spus Turcan.La conferinta de presa au fost prezenti si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe , primarul municipiului Iasi Mihai Chirica, candidatii PNL la Consiliul Judetean si Primaria Iasi, precum si prefectul Marian Grigoras.