Doi lideri PNL se bat pentru firimiturile din Parlament SURSE

Liberalii Raluca Turcan și Robert Sighiartău se luptă pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, care va reveni PNL, susțin surse politice pentru ziare.com. Turcan și Sighiartău s-au zbătut și pentru o funcție în guvern, însă au rămas pe dinafară.

“Turcan a tras sfori să fie ministru, dacă nu la Muncă, măcar la Digitalizare, dar n-a prins nimic. Acum se roagă de Cîțu să o susțină pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. La fel și Sighiartău, care se visa ministru sau președinte al Camerei Deputaților, dar n-a mai avut loc la masa puterii, deși l-a susținut pe Cîțu. E amuzant să-i vezi cum se milogesc pentru funcții”, susțin surse din conducerea PNL pentru ziare.com.

Raluca Turcan, acuzații la adresa șefiei PNL

Raluca Turcan a lansat luni, 22 noiembrie, un mesaj intern prin care critică actuala conducere a partidului pentru modul în care a realizat negocierile cu PSD în vederea formării guvernului. Turcan a avut numeroase replici acide și la adresa lui Florin Cîțu.

„Am decis sa nu particip la aceasta ședința intrucat votul mi-a fost deja deturnat o data, și doresc sa nu se mai întâmple lucrul acesta din nou. Doresc însă sa cunoasteti părerea mea despre evenimentele in desfășurare. Consider ca echipa de negociere nu a purtat o negociere pentru PNL, ci a pregătit o garnitura și o foaie de parcurs pentru predarea la cheie a PNL către PSD.

In primul rând s-a plecat la drum cu o minciuna. Și un vot manipulat ordinar. Nu, nu ma refer la Congres, ci la votul pentru a încerca negocieri și cu unii și cu alții. Votul meu si al altora a fost folosit doar pentru a negocia cu PSD. Si doar in folosul unui grup extrem de restrâns. A fost o frauda asupra votului colegilor”, a afirmat Turcan.

Ministrul interimar mai critică lipsa de viziune politică a echipei de negocieri și îl acuză pe președintele PNL Florin Cîțu că mandatul său la șefia partidului a fost „un șir de minciuni, greșeli și jocuri personale”.

„Din tot ce am citit in presa, nu am văzut nicio idee politica, de viziune, de la negociatorii partidului pe care sa o vedem transpusa in avantajul politic al PNL! PSD-ul v-a dat in fiecare zi teme, la care voi reacționați. Este puțin spus ca s-a negociat in genunchi.

Mandatul lui Florin Câțu nu a fost decât un șir de minciuni, greseli și jocuri personale. As spune ca e de domeniul patologicului. Florin, iti imaginezi ca nimeni nu se prinde de minciunile tale? Toti se prind, îți garantez. NIMIC din ce ai spus pana acum, tu, președintele partidului, nu a fost adevărat! Doar un sir de minciuni. Și nu numai de minciuni dar și de lipsa de responsabilitate!