Turcan, despre parlamentarii care au votat proiectele PSD si care acum candideaza de la PNL: Pana la urma cine este fara de pacat?

Pe listele PNL se regasesc si parlamentari PSD si ALDE care au votat macelarirea legilor justitiei si a Codurilor penale

Intrebata luni seara, intr-o emisiune la B1 Tv, cum explica prezenta pe listele de candidati ale PNL a unor parlamentari care in mandatul inceput in 2016 au contribuit, cu votul lor, la modificarile legilor Justitiei care au scos oameni in strada, liderul PNL Raluca Turcan a sustinut ca fara aportul acestor oameni Guvernul PSD condus de Viorica Dancila nu ar fi putut fi schimbat."Eu aici nu pot sa fiu ipocrita si o sa fac un exercitiu de sinceritate si sper sa nu ma coste. Am fost lider de grup aproximativ trei ani de zile, am luptat in Parlament alaturi de colegii mei sa mai mentinem justitia in viata si sa nu fie cotropite institutiile statului si am avut un moment extrem de important. In care putini au crezut, si anume motiunea de cenzura impotriva doamnei Dancila ca prim ministru. Cati oameni dadeau sansa acelei motiuni? Foarte putini. Cum a reusit sa treaca aceasta motiune in conditiile in care noi aveam 20% reprezentare in Parlament?Prin voturile unor oameni care nu au plecat intr-un partid la putere, au mers pe mana PNL-ului, in opozitie fiind PNL-ul, intr-un demers in care putina lume credea. Asadar, daca noi am ajuns astazi sa nu avem PSD in Guvern, sa nu avem o gramada de incompetenti in functii de decizie, am reusit si pentru ca unii colegi de-ai mei parlamentari au ales sa se dezica de catre PSD si eu lucrul acesta nu pot sa-l sterg cu buretele si nu pot sa mint pentru ca nu am fi fost aici", a afirmat Raluca Turcan.Turcan a mai sustinut ca unii parlamentarii care acum si-au gasit loc pe listele PNL dupa ce au sustinut demersurile PSD-ul condus de Liviu Dragnea sunt sustinuti de filialele judetene pe listele carora candideaza."Nu sunt multi. Si, pana la urma, organizatiile interne... Aceste liste au fost propuse de catre organizatiile judetene unde s-au facut evaluari in privinta activitatii membrilor, a potentialului de crestere, pentru ca pana la urma un om, chiar si daca greseste, poate sa fie convingator la el in comunitate. Daca te duci si spui: da, am gresit... Pana la urma cine este fara de pacat? Cine nu a gresit niciodata, mai ales cand faci politica de mult timp?", a adaugat Turcan.Aceasta a precizat ca doreste modificarea regulilor privind traseismul politic."Eu, personal, si multi colegi de-ai mei vom lupta impotriva traseismului prin modificarea Constitutiei. Da, este un deziderat", a afirmat viceprim-ministrul.Listele PNL pentru alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie includ mai multi traseisti notorii, actuali senatori si deputati PSD care in legislatura 2016 - 2020 au votat masacrarea legilor justitiei si a Codurilor penale, dar si patru fosti ministri , trei din Guvernele Dragnea, iar unul din Guvernul Ponta.Majoritatea dintre acestia au fost rasplatiti cu locuri eligibile de conducerea PNL dupa ce au parasit PSD-ul aflat in deriva dupa condamnarea lui Dragnea si au votat investirea Guvernului Orban in toamna anului trecut. Pe langa acest lucru, ei au avut o contributie esentiala si la demiterea Guvernului Dancila, deoarece fara voturile lor social-democratii ar fi ramas la putere.Pe cand era in opozitie, liderul PNL, Ludovic Orban , dorea sa interzica prin lege traseismul politic, iar parlamentarii sa-si piarda mandatul daca pleaca din partidul de pe listele caruia au fot alesi. "Traseismul politic trebuie oprit, este o grava deteriorare a democratiei", declara Orban in august 2017, cand anunta intentia de a depune un proiect de lege pentru a opri traseismul. Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu , doi fosti membri ALDE, trecuti apoi la Pro Romania si, in final, aterizati in PNL, se regasesc pe locuri eligibile pe listele PNL pentru parlamentare. Daniel Constantin, fost presedinte al Partidului Conservator al lui Dan Voiculescu si ministru in guvernele Ponta, Grindeanu si Tudose, candideaza pentru un fotoliu de parlamentar la Arges, fiind numarul doi pe lista PNL. Sorin Cimpeanu, fost ministru in Guvernul Ponta, candidaza la Senat , fiind numarul doi pe lista PNL Bucuresti. Ambii au fost suspendati din Pro Romania dupa ce au votat investirea Guvernului Orban in pofida interdictiei impuse de Victor Ponta . Cei doi au fost rasplatiti ulterior de PNL cu locuri direct in conducerea centrala a partidului.Un alt ministru in guvernele patronate de Liviu Dragnea si care candideaza din partea PNL, este Toma Petcu . Fost ministru al Energiei in Cabinetele Grindeanu si Tudose, Petcu deschide acum lista PNL la Senat, dupa ce in 2016 fusese ales deputat din partea ALDE. Viorel Ilie , fost ministru pentru Relatia cu Parlamentul in guvernele PSD conduse de Grindeanu, Tudose si Dancila, a prins si el un loc eligibil din partea liberalilor, fiind pozitia a doua pe lista PNL Bacau pentru Camera Deputatilor. In 2016, el a fost ales senator din partea ALDE.Mai multi senatori si deputati alesi in 2016 pe listele PSD si ALDE si care au votat in Parlament modificarea in favoarea infractorilor a legilor justitiei si Codurilor penale se regasesc si ei pe locuri eligibile pe listele PNL la alegerile din luna decembrie.O parte dintre ei au votat investirea Guvernului Orban in toamna anului trecut, fiind astfel rasplatiti pentru gestul lor cu posturi de parlamentar.Astfel, Elena Haratau, deputata PSD din 2016, se afla pe locul 4 pe lista PNL Bacau tot pentru Camera Deputatilor. Ea a fost exclusa din PSD dupa ce a votat in favoarea Guvernului Orban.Andrei Alexandru, deputat PSD de Giurgiu, deschide acum lista PNL din acelasi pentru Camera Deputatilor. El a plecat din PSD in februarie 2019. Mihaita Gaina , trimis vreme de 12 ani in Parlament de PSD, candideaza acum din partea PNL, fiind locul doi in judet pe lista pentru Camera Deputatilor.Eugen Gioanca, senator PSD, candideaza acum de pe pozitia a patra a listei PNL Dolj pentru Camera Deputatilor. Gioanca a ajuns in Parlament in locul lui Claudiu Manda , dupa ce acesta din urma a fost ales europarlamentar in 2019.Cristina Burciu, deputata PSD de Cluj, candideaza la alegerile din 6 decembrie pentru reinnoirea mandatului din partea PNL. Si ea s-a numarat printre votantii Guvernului Orban.Ioan Chisalita, senator PSD de Caras-Severin si fost deputat in legislatura 2008 - 2012 tot din partea PSD, candideaza si el pentru un mandat de deputat din partea PNL. Chisalita ocupa pozitia a treia a listei PNL Caras-Severin pentru Camera Deputatilor.Liviu Ioan Balint, deputat de Salaj, ales in 2016 din partea PMP, apoi trecut la PSD, candideaza acum din partea PNL Dambovita pentru reinnoirea mandatului.Un alt traseist notoriu care candideaza din partea PNL este Mircea Banias. In cariera sa politica, Banias a trecut pe la nu mai putin de cinci partide: PNL, PDL , din nou PNL, PC, ALDE, Pro Romania. Acum ocupa locul doi pe lista PNL Constanta pentru Camera Deputatilor.Si Florica Ica Calota, fost deputat PNL in legislatura 2012 - 2016, apoi trecut la ALDE, partid pe listele caruia si-a reinnoit mandatul in urma cu patru ani, a revenit acum in PNL si candideaza din pozitia a doua pe lista PNL Telorman pentru Camera Deputatilor.