Turcan: "Solicitam Parlamentului dezbaterea in regim de urgenta a proiectului privind procedura de suspendare a cursurilor scolare"

"In sedinta de Guvern de astazi am adoptat un proiect de lege prin care deblocam posturile pentru personalul nedidactic din unitatile de invatamant, pentru medicii si asistentii de medicina scolara si, de asemenea, pentru asistentii comunitari. Tot in acest proiect de lege am clarificat procedura prin care se pot suspenda cursurile scolare in situatie de extindere epidemiologica in comunitate", a aratat Turcan, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Victoria Ea a mentionat ca Guvernul a apelat la aceasta modalitate de a emite acte normative "pentru a nu exista pretexte" de neconstitutionalitate."As vrea sa tragem un semnal de alarma si sa solicitam Parlamentului Romaniei ca acest proiect de lege sa fie dezbatut si aprobat in regim de urgenta. Este un proiect de lege extrem de important. Guvernul a apelat la aceasta modalitate de a emite acte normative tocmai pentru a nu exista pretexte de neconstitutionalitate invocate de catre cei cu care ne-am obisnuit ca ne blocheaza activitatea guvernamentala si Parlamentul - speram ca va da dovada de responsabilitate maxima si va pune acest act normativ ca o prioritate in asigurarea cadrului legal pentru inceputul de an scolar", a spus vicepremierul.