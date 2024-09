Turcan: PPE sprijina eforturile lui Iohannis de aparare a legii in fata planurilor de gratiere si amnistie

Partidul Popular European (PPE) sprijina total eforturile presedintelui Klaus Iohannis si ale PNL de aparare a legii in fata planurilor coalitiei PSD-ALDE de a gratia si amnistia faptele unor protejati politici, sustine presedintele PNL Raluca Turcan.

Aceasta afirma ca a avut, luni si marti, la Bruxelles, intalniri cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cu presedintele PPE, Joseph Daul, cu secretarul general Antonio Lopez Isturiz si cu liderul Grupului Popular din Parlamentul European, Manfred Weber.

"Am auzit un singur mesaj: sprijinim total apararea Legii si a statului de drept in Romania. Toti reprezentantii PPE cu care m-am intalnit sunt la curent cu planurile nedemocratice ale PSD si ALDE care, din pacate pentru Romania, au facut inconjurul Europei. Initiativa PSD-ALDE este considerata fara precedent in randul statelor europene democratice", afirma liderul PNL.

Raluca Turcan considera "surprinzatoare" incercarea PSD si ALDE, intrucat "amnistia si gratierea nu au facut parte din programul politic al acestor partide", iar acest lucru, apreciaza Turcan, "indica modul fraudulos din punct de vedere democratic prin care PSD si ALDE incearca scaparea unor persoane influente".

Ads

"Aplicarea nediscriminatorie a legii sta la baza prosperitatii si a democratiei in Uniunea Europeana, iar simpla idee a unor legi speciale pentru clientii politici este de natura sa submineze increderea cetatenilor in propria tara", a mai spus presedintele PNL.

Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a declansat procedura privind organizarea unui referendum national la care romanii sa se pronunte direct daca sunt de acord sau nu cu "continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice".

"Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Ads

In acest sens, seful statului a transmis o scrisoare presedintilor celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, solicitand consultarea Parlamentului pe aceasta tema.

Totodata, presedintele Klaus Iohannis l-a informat si pe premierul Sorin Grindeanu despre declansarea unui referendum national, se mai arata in comunicat.

Iata mai jos scrisoarea trimisa de Klaus Iohannis presedintilor celor doua Camere:

Ads