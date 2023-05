Raluca Turcan, despre negocierile PSD-PNL pentru rotativă: „E posibil să se întâmple orice. Dacă UDMR decide să plece, există în continuare majoritate”

Deputata PNL Raluca Turcan a precizat că la negocierile liderilor coaliţie este posibil să se întâmple orice, fiind două variante şi anume ori sunt renegociate ministerele cu trei partide la guvernare, ori este renegociat protocolul cu doar două partide.

„Pot să vă spun că se negociază. Şi dacă nu se respectă protocolul, aşa cum a fost el semnat şi asumat de cele două partide, atunci sunt două variante: se renegociază ministerele cu trei partide la guvernare şi cu UDMR sau se renegociază protocolul doar cu două, în cazul în care UDMR nu mai doreşte să rămână la guvernare”, a afirmat Raluca Turcan, joi la Digi 24.

Întrebată dacă îşi doreşte o coaliţiei cu două sau cu trei partide la guvernare, Turcan a răspuns: „Şi într-o formă sau alta există majoritate parlamentară. Aşadar este posibil să se întâmple orice, în urma acestor negocieri”.

„Nu planează pericolul ca, odată UDMR ieşit de la guvernare, să fie afectată majoritatea parlamentară. Şi de aceea negocierile sunt serioase. Când cineva te strânge cu uşa, de exemplu, dacă UDMR ar fi fost vital pentru asigurarea majorităţii, atunci ai fi fost strâns cu uşa şi atunci ai fi zis - ce ne cere UDMR este literă de lege, că altfel nu avem Guvern. În condiţiile date, şi dacă UDMR decide să plece, atunci în continuare există majoritate”, a completat Turcan.

Ads

Ea a adăufat că în cazul în care liderii coaliţiei vor dori o modificare a protocolului, atunci este normal să fie renegociate toate ministerele de la cap la coadă.

„Am plecat de la premisa că acest protocol se respectă. Asta înseamnă schimbarea celor doi prim-miniştrii şi se schimbă Transporturi cu Fonduri Europene şi Finanţele cu Justiţia. Dacă unul dintre parteneri doreşte o modificare a protocolului, atunci e firesc să se renegocieze cap coadă. Este important aspectul care ţine de comportamentul public dintre PNL şi PSD. În Sibiu, PNL este cel mai credibil partid pentru că am oferit o bună guvernare locală. Acolo apar şi semne de întrebare în rândul oamenilor care susţin PNL, care văd că guvernăm cu PSD, dar la nivel teritorial sunt atacuri între partide. O chestiune vitală ar trebuie să fie şi aceasta: comportamentul public al celor două partide. Sunt presiuni pe primarii PNL să plece la PSD. Lucrul acesta e normal să fie clarificat. Să existe un comportament şi o bună practică între partide în teritoriu. Această coaliţie a fost făcută cu un scop - stabilitate politică. Asta înseamnă şi respect reciproc şi proiecte în interesul oamenilor”, a explicat Raluca Turcan.

Ads

Aceasta a subliniat că în protocolul coaliţiei reînnoit am stipulat şi o asumare a izolării partidului AUR pe scena politică.

„De altfel, în protocolul coaliţie reînnoit am stipulat şi o asumare a izolării partidului AUR pe scena politică pentru că promovează teme antieuropene şi nu fac bine României. Noi am spus că vrem respectarea protocolului. În acelaşi timp, a ajuns informaţia că PSD doreşte să păstreze Ministerul Transporturilor care va avea multe proiecte în perioada următoare. La aceste informaţii, la unison am spus în PNL că dacă se redeschide uşa acestui protocol, atunci să se renegocieze. Dacă nu ar fi avut loc aceste negocieri sunt convinsă că ar fi fost şi alte titluri de presă. Această rotativă este un moment unic, pentru că nu aţi mai văzut un prim-ministru care să demisioneze de bună voie. E un moment care trebuie să se întâmple. Este o negociere. Prefer o zi sau două în plus de negociere şi să rezulte o structură guvernamentală cu mai puţine minsitere, cu mai puţini secretari de stat. Am dat mandat să fie restructurate ministere, mai ales că unele au fost comasate înainte”, a conchis Turcan.