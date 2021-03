Raluca Turcan: "Cei cu salariul minim traiesc in situatii aproape identice cu unii care sunt dependenti de ajutorul social"

"Sa stiti ca Romania saraciei nu e doar legata de asistenta sociala. Romania saraciei este legata si de cei care sunt platiti cu salariul minim. Avem in sistemul public aproximativ 80.000 de persoane. Hai sa spunem ca in sistemul public multe sporuri - si de aceea eu nu sunt atat de radicala pe subiectul sporurilor - s-au creat unele sporuri ca artificii pentru a le mai suplimenta veniturile, dar, pe fond, avem 80.000 in sistemul public platiti cu salariul minim", a declarat Turcan, marti seara, la B1 Tv.Ea a adaugat ca mai grava este situatia celor din sectorul privat platiti cu salariul minim, despre care a spus ca traiesc aproape la fel de greu precum beneficiarii de ajutoare sociale."Insa mult mai dramatica este situatia in sectorul privat. In sectorul privat avem 1.400.000 de oameni declarati cu salariul minim. Acei oameni traiesc in situatii aproape identice cu unii care sunt dependenti de ajutorul social si acolo avem obligatia sa crestem ocuparea, sa venim cu masuri active, sa sprijinim mediul economic, sa-i indemnam sa intre in piata muncii, sa ceara locuri de munca din ce in ce mai bine pregatite", a adaugat ministrul.