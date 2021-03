Specialistii in Sanatate Publica, siderati de gestul Ralucai Turcan: "Degeaba avem studii si dovezi stiintifice, daca leadership-ul politic este de calitate inferioara"

"Relativizarea purtarii mastii de catre un ministru in functie poate avea efecte nocive pe scala mare pentru sanatatea populatiei, precum si pentru respectarea regulilor", a subliniat acesta."Degeaba avem studii si dovezi stiintifice, daca leadership-ul politic este de calitate inferioara!Ministrul muncii Raluca Turcan transmite populatiei ca este ok sa porti masca doar din cand in cand - doar atunci cand ne convineRelativizarea purtarii mastii de catre un ministru in functie poate avea efecte nocive pe scala mare pentru sanatatea populatiei, precum si pentru respectarea regulilorcu sectiile de terapie intensiva coplesite, cu un procent din populatie care nu intelege regulile de protectie (ca sa nu mai vorbim de respectarea lor) - exemplul dat de catre liderii politici trebuie sa fie IMPECABILleadership-ul politic ...", a scris acesta pe Facebook Raluca Turcan, ministrul Muncii, a participat sambata la o actiune de impadurire a zonei montane a orasului Talmaciu . Imaginile publicate pe Facebook de liberali arata ca nu au respectat normele de prevenire a COVID-19. Turcan apare in remorca unei masini, alaturi de alte opt persoane, inclusiv un copil, fara sa poarte masca de protectie.Unul dintre participantii la actiunea de sambata a fost internat la Spitalul Judetean Sibiu luni, fiind infectat cu COVID-19. Este vorba despre Adrian Bibu, administratorul judetului Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.