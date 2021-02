Cumularea pensiei cu salariul la stat, interzisa prin lege. Anuntul ministrului Raluca Turcan

"Avem foarte multi oameni care in momentul de fata se pensioneaza anticipat si se reangajeaza la stat cumuland pensia si salariul. Am pregatit un proiect de lege prin care ii lasam sa opteze intre pensie sau salariul la stat", a anuntat Turcan la Romania TV.Ea a precizat ca cine va alege salariul, va putea ramane angajat pana la maximum 70 de ani."Daca sunt pensionari si trebuie sa opteze, atunci ei se pot reangaja la stat, dar renunta la pensie. Nu se poate cumula pensia cu salariu la stat. Pensie cumulata cu salariul va fi doar in sistemul privat", a completat ministrul Muncii.