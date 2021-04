Dubla masura a sefului PSD Sibiu. Bogdan Trif o condamna pe Raluca Turcan dupa ce el a participat la sfintirea unei picturi bisericesti tot fara masca

"Tupeu de mafiot penelist. Doamna Turcan a cerut Politiei Romane sa fie amendata pentru ca a incalcat legea. Parca am trai in sudul Italiei, in anii '60, cand politia nu indraznea sa-i deranjeze pe capii Mafiei postati in functii publice! (...) Va credeti mai presus de Lege? Va spun un lucru: Nu sunteti! Si o sa platiti pentru toate abuzurile pe care le-ati facut , impreuna cu colegii dumneavoastra, inchizand zeci de mii de firme si trimitand sute de mii de oameni in somaj. Ati indatorat Romania prin imprumuturi uriase, bani pe care i-ati furat si cu care v-ati indestulat camarila politica, in timp ce ati inchis romanii in case", a scris Bogdan Trif pe Facebook Raluca Turcan fara masca intr-un autovehiculComentariul liderului PSD Sibiu vine la doar cateva zile dupa ce el insusi a fost fotografiat participand la o slujba si nu a purtat tot timpul masca de protectie. In 14 martie, Trif a luat parte la sfintirea picturii bisericii cu hramul "Inaltarea Domnului" din Sarosu pe Tarnave, judetul Sibiu. Potrivit fotografiilor postate chiar de el pe pagina de socializare , in mai multe momente Bogdan Trif nu poarta masca de protectie, desi este foarte aproape de mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza. Nici inaltul prelat nu poarta masca de protectie."Am trait, in biserica din Sarosu pe Tarnave, alaturi de primarul orasului Dumbraveni, Emil Darlosan, fiu al satului, o mare bucurie stand alaturi de copii, tineri, oameni in varsta imbracati in costum popular romanesc", a scris Trif pe Facebook, nici primarul social-democrat din localitate neavand masca de protectie.