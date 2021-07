Exercitarea meseriei de bona va deveni realitate in perioada urmatoare, anunta ministrul Muncii

"Impreuna cu domnul primar am reusit sa miscam un proiect de lege incremenit la nivelul anului 2014, si anume exercitarea meseriei de bona, care a beneficiat de norme de aplicare abia in anul 2017 si care nu au fost inca legiferate, pentru ca nu au existat standarde pentru serviciile de bone, parte pe care noi am demarat-o la Ministerul Muncii in zilele trecute. Asadar, exercitarea meseriei de bona va fi posibila in perioada urmatoare, pentru ca avem lege, norme de aplicare si, de asemenea, standarde de calitate pentru exercitarea acestei meserii", a declarat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc , si de europarlamentarul Daniel Buda In context, aceasta a spus ca in Romania va creste numarul de locuri in crese."As vrea sa mai ating un subiect astazi, pentru ca acesta a fost deschis si urmarit si de catre domnul primar Emil Boc , caruia ii multumesc pentru tenacitatea de a rezolva o problema pe care si noi ne-am asumat-o in programul de guvernare. Si anume, cresterea numarului de locuri in crese. Cum se poate realiza lucrul acesta? In programul de guvernare ne-am asumat ca prin PNRR sa crestem infrastructura de crese in Romania.Avem alocati aproximativ 43 de milioane de euro pentru realizarea a 140 de crese in Romania. In acelasi timp, una dintre primele masuri pe care ni le-am asumat odata cu mandatul Guvernului Citu a fost ca parintii care se afla in concediu de crestere a copilului sa fie stimulati sa se reintoarca la munca inainte de implinirea varstei de 6 luni a copilului", a mai spus Raluca Turcan.Ministrul Raluca Turcan a participat, vineri, la deschiderea Bursei locurilor de munca organizata de AJOFM Cluj, a vizitat agentii economici clujeni Emerson si Terapia si a avut o intalnire de lucru cu sefii institutiilor deconcentrate din subordinea MMPS.