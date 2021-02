Ministrul Muncii, Raluca Turcan: Minerii isi vor primi banii in 25 si 26 februarie. Compania are ragaz trei luni sa se reorganizeze

Turcan a precizat ca o prima masura a fost elaborarea unei Ordonante de Urgenta, deja publicata in Monitorul Oficial, prin care din fondul de garantare al salariilor pot fi facute platile catre Complexul Energetic Hunedoara, aflata in insolventa."Astazi vom aproba o Hotarare de Guvern prin care vom elabora si prezenta normele de aplicare pentru procedura de realizare a platilor, rezultata din OUG. (...) Vom aloca bani in trei transe pentru drepturile salariale restante, dupa cum urmeaza: plata salariilor pe trei luni, plata salariilor compensatorii pentru angajatii care intra la pensie si, de asemenea, pentru asigurarea transportului spre si de la locul de munca, precum si tichetele de masa", a declarat ministrul Muncii.Ea a adaugat ca "in prima transa vom acorda si bani pentru plata subventiei la caldura". "Am agreat ca aceste plati in trei transe sa aiba marele avantaj ca in zilele de 25 si 26 minerii sa poata sa incaseze drepturile restante si o parte din beneficiile restante, cum sunt tichetele de masa si banii de transport, si un alt mare avantaj al acestei solutii este ca toata compania capata un ragaz de trei luni prin care sa se reorganizeze si sa prezinte un plan de dezvoltare care sa asigure functionarea pe termen lung ", a mai spus ministrul.Turcan a adaugat ca este vorba despre de 3.000 de oameni care se afla in activitatea miniera , plus aproximativ o mie de oameni din activitatea de energie, si cei 70 de mineri blocati in mina: "Imi exprim speranta ca minerii sa inceteze greva sa iasa la suprafata, sa nu mai gandeasca varianta intrarii in greva foamei".In dimineata de luni, 22 februarie, premierul Florin Citu a declarat ca nu i se pare "normal" protestul minerilor si ca nu va "permite" sa se intample o noua mineriada.