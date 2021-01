Ministrul Muncii afirma ca in Romania se plateste o pensie lunara de 78.634 de lei. Beneficiarul a platit contributii pentru o pensie de putin peste 5.000 de lei

Turcan spune ca diferenta dintre cuantumul care ar fi trebuit calculat pe baza contributivitatii si pensia pe care o primeste aceasta persoana o reprezinta beneficii pe legi speciale, despre care sustine ca sunt facute in Parlament de catre PSD Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca isi propune sa modifice sistemul care permite unui numar de 9.600 de persoane, beneficiari ai unor pensii de serviciu, sa primeasca pensii care sunt de zeci sau chiar de sute ori mai mari decat pensia minima sau decat cea medie.Turcan a dezvaluit, intr-o emisiune televizata, ca exista in Romania un beneficiar de pensie speciala care primeste lunar suma de 78.634 de lei, iar aceasta persoana ar fi avut o pensie de 5.205 lei daca ar fi primit pensia pe baza contributivitatii."Un element la care tin si care va defini mandatul meu de ministru al Muncii este acela al echitatii in sistemul de pensii. Pentru ca eu nu pot sa tolerez si nici nu pot sa dorm bine noaptea in conditiile in care in momentul de fata in Romania exista pensionari care castiga 78.634 de lei pe luna, in conditiile in care contributivitatea ar acoperi o pensie de 5.205 lei, iar 73.429 reprezinta criterii favorizante din legile facute de PSD in Parlament, nu de altcineva", a declarat Raluca Turcan, marti seara, la Digi 24.Ministrul Muncii a precizat ca beneficiarul acestei pensii este o persoana care lucrat in domeniul juridic. Ea a spus ca incercarile autoritatilor de a reduce aceste pensii se vor lovi, ca si pana acum, de CCR "Din nefericire, aceasta va fi o problema a oricarei initiative pe care noi o vom face in domeniul pensiilor pentru a aduce echitate in acest sistem, pentru ca ajunge la Curtea Constitutionala, mai devreme sau mai tarziu, si acolo am vazut, de fiecare data, apararea propriilor beneficii in detrimentul interesului public", a sustjnut Turcan.Ea a mentionat ca exista pensii de 41.000 de lei, de 50.00 de lei, de 18.000 de lei lunar, in timp ce 900.000 de romani traiesc cu venituri de 800 de lei."Este o realitate a Romaniei si aceasta realitate nu mai poate sa continue la nesfarsit. Ne arata lumea cu degetul si sunt oameni care mor si spera totusi sa fi ajuns la o pensie care sa reflecte si contributivitatea si echitatea in societatea romaneasca. Solutia o vom pune pe masa. Lucram in acest moment. (...) Intangibil nu este nimeni pe lumea asta. Am identificat o solutie, dar e un angajament pe care il fac ca nu voi vorbi despre acest lucru decat in momentul in care vom avea noi credinta ca este varianta constitutionala", a adaugat ministrul Muncii.