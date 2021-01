Ministrul Muncii anunta ca a inceput evaluarea pensiilor din Romania, etapa premargatoare recalcularii pensiilor. Procedura ar putea dura maxim 18 luni

"Exista o componenta tehnica"

Cazul pensiilor speciale

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca va demara evaluarea dosarelor de pensie."Vom incepe evaluarea pensiilor din Romania. Aceasta procedura trebuia demarata din octombrie 2019, asa cum prevedea acest ordin. Evaluarea dosarelor e etapa premergatoare recalcularii pensiilor. Am stabilit ca in maxim 18 luni sa fie evaluate aproximativ cele 5 milioane de dosare de pensii.Recalcularea pensiilor pe fond e o masura de reforma profunda in sistemul public care aduce echitate pentru oameni, intr-un format sustenabil economic. Evalaurea dosarelor inseamna crearea unei baze de date constituita pe informatiile colectate de casele de pensii. Toate aceste date vor fi colectate in sistemul informatic al Casei Nationale de Pensii pentru realizarea recalcularii pensiilor si punerii in plata a pensiilor recalculate.Odata cu evaluarea dosarelor vom finaliza evaluarea necesarului de echipamente, soft, inclusiv resursa umana si imediat vom intocmi un dosar de atragere a fondurilor europene prin PNRR. Cheltuielile pentru implementarea recalcularii pensiilor reprezinta cheltuieli intr-un amplu sistem de reforma si sunt cheltuieli deductibile din Planul National de Rezilienta si Redresare", a declarat Raluca Turcan.Aceasta a precizat ca evaluarea dosarelor inseamna crearea unei baze de date constituita pe informatiile colectate de casele de pensii, informatii care vor fi colectate in sistemul informatic al Casei Nationale de Pensii pentru realizarea recalcularii pensiilor si punerii in plata a pensiilor recalculate."Pasul acesta are la baza contributitivitate si echitate in sistemul de pensii. Incepem evaluarea acestor dosare care vor sta la baza procesului de recalculare a pensiilor. Recalcularea se va face in baza unei noi legi care va inlocui legea 127/2019 si va contine o formula care va contine indicatorii inclusi in aceste dosare reevaluate.Exista o componenta tehnica de evaluarea si recalculare si una legislativa prin care noi pregatim o noua lege care sa contina o formula de calcul a pensiilor sustenabila si care sa aduca contributivitate si echitate si pana se finalizeaza acest proces , pensii se calculeaza in baza legii existente", a mai spus ministrul.Turcan a explicat ca, pana se finalizeaza acest proces, pensiile se calculeaza in baza legii existente.Intrebata care vor fi indicatorii luati in calcul la evaluarea dosarelor, Turcan a explicat: "Sunt mai multi indicatori. Ei se refera la detalieri ale stagiului de cotizare sau de vechime in munca, de asemenea veniturile de natura salariala, perioadele necontributive care au mai multe imputuri, mai multe variante.Aici facem practic o sinteza a tuturor indicatorilor care pot fi luati in calcul in calcularea pensiilor, iar cand va fi gata legea cu formula stabilita vom extrage din acesti indicatori exact acele componente pe care le vom introduce in recalcularea pensiilor".Ministrul Muncii Raluca Turcan a afirmat ca pensiile speciale, in afara de cele ocupationale, intra in analiza institutiei si este cautata o formula juridica si mai multe variante prin care la pensiile speciale sa fie asigurat principiul contributivitatii."Nu vorbim de bugetul pe 2021. Vorbim de 1 ianuarie 2022, cand in baza acestei formule noi vom solicita un anumit plafon al bugetului. O reforma a pensiilor presupune si asigurarea unui buget.Pensiile speciale, cu exceptia pensiilor ocupationale, intra si ele in analiza noastra, in sensul in care suntem in cautarea unei formule juridice, cautam mai multe variante prin care si la pensiile speciale sa asiguram un principiu de contributivitate. Stagiul de cotizare ramane evident, vom discuta ce va presupune acest stagiu de cotizare. Nu e un indicator pe care sa poti sa il excluzi. Nu pot sa va prezint acum formula pana cand nu avem varianta finala", a declarat Raluca Turcan joi intr-o conferinta de presa.Pe 15 decembrie 2020, Curtea Constitutionala a admis obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, iar actul normativ este neconstitutional in ansamblul lui.Prin urmare, Legea pentru completarea Codului Fiscal in sensul impozitarii pensiilor speciale este neconstitutionala si se va reintoarce in Parlament pentru a fi pusa in acord cu decizia CCR.