Ministrul Muncii anunta ca miercuri intra in sedinta de Guvern proiectul privind consumatorii vulnerabili de energie

Turcan sustine ca si-ar dori ca proiectul sa fie cat mai repede votat in Parlament pentru a putea fi realizate si normele metodologice, astfel incat legea sa fie pusa in aplicare din 1 septembrie."Este o lege care vizeaza protectia consumatorilor vulnerabili ca urmare a cresterii preturilor la facturile de energie electrica, de consum de gaze, de energie termica si chiar pentru consumul de combustibili solizi. Aceasta idee a aparut la inceputul guvernarii precedente, au existat grupuri de lucru si nenumarate consultari pentru a contura un proiect de lege, insa la inceputul anului, intrand in plin in acest subiect al exploziei facturilor la energie am reluat acest proiect, l-am dezbatut cu toti partenerii sociali si suntem in masura sa venim cu un set de masuri care sa ii sprijine pe cei care se afla in risc de saracie energetica", a declarat ministrul Muncii, marti seara, la Digi 24.Turcan a spus ca proiectul introduce conceptul de "risc de saracie energetica", concept care apare in documente europene si care face referire la oameni care risca sa fie debransati.Turcan a precizat ca proiectul prevede alocarea a doua tipuri de "stimulente": unul pentru perioada sezonului rece, care este alocat in functie de tipul de energie, si altul pentru restul anului."Vorbim de un proiect de lege pe care il lansam maine in sedinta de Guvern. Va fi transmis Parlamentului, noi estimam intrarea lui in vigoare la 1 septembrie 2021 si mi-as dori Parlamentul sa legifereze cat se poate de repede, sa putem da si normele metodologice, sa reglementam foarte clar cum se aplica", a adaugat ministrul.Turcan a mentionat ca declararea unei persoane ca fiind consumator vulnerabil se va face in urma unei anchete sociale, de catre autoritatile locale. Beneficiarii nu primesc fizic banii, ci decontarea ajutorului se va face direct din pretul facturii.