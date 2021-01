Ministrul Muncii, dupa ce CCR a decis ca majorarea pensiilor cu 40% e constitutionala: "Efortul bugetar pentru aplicarea acestei legi este unul de aproximativ 138 de miliarde lei pe an"

Sesizarea Guvernului

Ea a adaugat ca de aceea "in guvernul Orban noi am decis ca pensiile sa creasca intr-un cuantum suportabil care sa faca acest proces de majorare sustenabil si sa nu ajungem la blocaje care dupa aceea sa ii afecteze si pe pensionari si am realizat cresterea pensiilor cu 14%"."Dupa cum bine stiti, exista o lege 127 prin care pensiile ar fi ajuns sa creasca cu 40% de la 1 septembrie. Aceasta recalculare a pensiilor si cresterea lor la 1 septembrie sa fie de 40% ar fi insemnat ca in momentul intrarii in vigoare si publicarii in Monitorul Oficial a acestei legi, adica in iulie 2019 sa inceapa actualizarea tuturor pensiilor, evaluarea lor, astfel incat sa urmeze procesul de recalculare. Pentru asta ar fi fost nevoie de un ordin de ministru intr-o guvernare PSD.Luni de zile, mai exact in 90 de zile, asa prevede legea, ceea ce nu s-a intamplat. Deci practic aveam o lege in vigoare pentru care nimeni in guvernele anterioare celui de anul trecut, deci guvernele PSD nu au umblat pentru a incepe procesul de recalculare a pensiilor. Mai mult decat atat, efortul bugetar pentru aplicarea acestei legi este unul de aproximativ 138 de miliarde lei pe an, ceea ce in momentul de fata este greu de suportat de catre bugetul statului", a afirmat miercuri Raluca Turcan.Ministrul Muncii a mai spus ca Parlamentul se va pronunta acum asupra acestei legi pentru a pune in acord legislatia cu hotararea Curtii Constitutionale."Ca urmare, in guvernul Orban noi am decis ca pensiile sa creasca intr-un cuantum suportabil care sa faca acest proces de majorare sustenabil si sa nu ajungem la blocaje care dupa aceea sa ii afecteze si pe pensionari si am realizat cresterea pensiilor cu 14%, avand in momentul de fata acest cadrul legal prin care pensiile au fost majorate cu 14%.In Parlament, pe legea prin care noi am decis sa creasca pensiile cu 14% majoritatea PSD de la vremea respectiva a decis nu 14%, noi vrem in continuare 40% fara sa invoce, evident, resursele cu care sa putem suporta aceasta majorare. Acum, in contextul deciziei CCR, asa cum Parlamentul anul trecut a decis mentinerea punctului de pensie care sa aduca o majorare de 40%, la fel Parlamentul, dupa decizia CCR, in actul legal de punere de acord a legislatiei cu deciziile CCR se va pronunta cu ceea ce este de facut pe viitor", a completat Turcan.Ea a precizat ca este important sa existe sustenabilitate financiara, iar in prezent exista buget alocat in acest an pentru pensii pe care l-a trimis la Ministerul Finantelor si scopul este "ca cel putin indexarea cu rata inflatiei sa se realizeze la nivelul pensiilor din sistemul public de pensii"."Cert este ca, din punctul nostru de vedere, atunci cand vorbim de pensii, cred ca cel mai important lucru pe care trebuie sa il garantam este plata lor, sustenabilitatea sistemului de pensii si nu mai putin important este sa avem si echitate si contributivitate in sistemul de pensii.In momentul preluarii mandatului, am decis sa creem un grup de experti prin care sa raspundem acestei asteptari pe care o au cei 4,9 milioane de pensionari si anume echitate, contributivitate si sustenabilitatea pe termen lung a platii pensiilor in Romania.In momentul de fata avem buget alocat pentru pensii si anul acesta in bugetul pe care l-am trimis Ministerului Finantelor urmarim ca cel putin indexarea cu rata inflatiei sa se realizeze la nivelul pensiilor din sistemul public de pensii. Lucrul acesta il vom anunta, cand se va putea intampla acest lucru", a mai declarat Turcan.Pe 13 octombrie 2020, Guvernul a sesizat Curtea privind proiectele de lege care vizeaza rectificarea bugetara adoptate de catre Parlament.In esenta, "Executivul reitereaza argumentele potrivit carora Parlamentul a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice. In plus, abrogarea unor articole din ordonanta de rectificare prin care Guvernul a majorat punctul de pensie de la 1 septembrie a.c. nu duce automat la aplicarea legii initiale atata vreme cat nu au fost emise dispozitii tranzitorii", conform comunicatul de presa transmis de reprezentantii Guvernului.Totodata, Guvernul arata ca parlamentarii nu au identificat sursele clare de finantare a majorarilor propuse, necesare pentru a acoperi cheltuielile urmarite si care sa reflecte principiul echilibrului bugetar, potrivit dispozitiilor constitutionale."Odata cu intrarea in vigoare a OUG 135/2020, noua valoare a punctului de pensie respectiv de 1.442 de lei s-a aplicat de la data de 1 septembrie 2020, la valoarea maxima pe care o permite bugetul de stat. Aplicarea majorarii punctului de pensie la 1.775 de lei asa cum a modificat legiuitorul si majorarea salariilor profesorilor ar presupune "un necesar de finantare din fonduri publice de 11,2 miliarde de lei in anul 2020, respectiv 1,06% din PIB si 34,3 miliarde de lei in anul 2021 (reprezentand 3,05 % din PIB)", mai spune sursa citata.Insa executia bugetului general consolidat in primele luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 45,17 miliarde de lei, respectiv 4,17% din PIB. In conditiile actualei crize sanitare extrem de grave in care presiunea asupra bugetului de stat este uriasa din cauza cresterilor masive ale cheltuielilor nepermanente, iar riscul de a avea un deficit bugetar urias in 2021 este unul ridicat, Parlamentul ar trebui sa contribuie la corectia deficitului bugetar.In schimb, Legislativul a ales sa actioneze in sens contrar acestui obiectiv, nerespectand astfel angajamentele europene pe care Romania are obligatia a le indeplini.Pe 22 septembrie, Camera Deputatilor si Senatul au adoptat in plenul reunit proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara in forma care include amendamentul PSD ce prevede majorarea pensiilor cu 40%.