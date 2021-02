Ministrul Muncii: Sporul de calculator si cel de confidentialitate ar trebui eliminate. Cand ar putea fi votata o noua lege a salarizarii

Acolo unde, insa, vor fi descoperite "sporuri anapoda", Turcan crede ca trebuie eliminate, dand exemplul sporului de calculator si celui de confidentialitate."In calitate de ministrul al Muncii, nu am sustinut o abordare heirupista de tratare a sporurilor bugetarilor pentru ca, realmente, sunt categorii de bugetari care muncesc foarte mult si merita motivati si in acelasi timp bugetari care lucreaza in conditii dificile si acestia trebuie sprijiniti. Acolo unde sunt sporuri anapoda, in momentul in care le luam la puricat, unul cate unul, punem degetul pe rana si, fie le acordam intr-o suma fixa, daca vor fi necesare, dar unele vor fi eliminate", a declarat, luni seara, la Realitatea Plus, Raluca Turcan.Ministrul a precizat ca "scopul nu este sa faci rau bugetarilor". Detaliind situatia unor sporuri, Turcan a precizat ca cel de antena "ar trebui sa fie acordat intr-o suma fixa"."Daca exista un nivel de radiatii sau expunere la radiatii, functionarii sa fie recompensati", a mai declarat Turcan. Ministrul crede ca sporul de antena si cel de confidentialitate ar trebui eliminate."Sporul de calculator nici nu ar trebui sa existe din punctul nostru de vedere si vom propune eliminarea, asa cum am propune eliminarea si pentru sporul de confidentialitate. Daca lucrezi intr-un domeniu care presupune confidentialitate, nu trebuie sa fii rasplatit pentru faptul ca respecti legea", a mai afirmat Turcan.Ministrul considera ca intr-un an de zile am putea avea si o noua lege a salarizarii. "Eu cred ca intr-un an de zile am putea avea o noua lege a salarizarii unitare si care sa fie, intr-adevar, unitara (...) Exceptia a devenit regula in sistemul de salarizare unitar.", a mai afirmat Turcan.Ministrul Muncii a explicat ca Legea 153/ 2019 "a plecat de la premisa de a fi una cat de cat in regula"."S-a creat o grila de crestere pentru salariile de baza si o grila de crestere pentru sporuri, multe dintre ele fiind plafonate intr-un procent de 30 la suta din plafonul ordonatorului de credit. Dar, pe acest principiu relativ corect, au aparut exceptii si unele categorii socio - profesionale au devansat toate etapele de crestere, atat pentru salariile de baza, cat si pentru sporuri.De ce consider eu ca trebuie sa fie o doza destul de mare de precautie, atunci cand vorbim de aceasta lege? Pentru ca o categorie beneficiara de exceptie pentru care sporurile au ajuns sa fie chiar 85 la suta in plus fata de salariul de baza o reprezinta sistemul de sanatate si anume medicii si sunt medici care cu sporuri cu tot, ajung sa aiba 85 la suta in plus fata de salariul pe care l-ar avea fara sporul de conditii foarte periculoase, foarte dificile. Ori medicii au fost eroi in aceasta etapa. Ganditi-va, cum ar fi sa vina un decident si sa spuna, hai, nu ne intereseaza" a mai afirmat Turcan.Aceasta considera ca "trebuie ratiune, populismul lasat de-o parte". "Stiu ca pentru unii politicieni ar fi foarte interesant sa vina la televizor si sa spuna taiem toate sporurile, nu ne mai trebuie, bugetarii daca s-ar putea sa traiasca cu salariul minim pe economie. Stiti ca in momentul de fata, in sistemul bugetar exista aproximativ 60.000 care sunt platiti cu salariul minim pe economie. In acelasi timp, in sistemul privat avem aproximativ 1,3 milioane de angajati platiti cu salariul minim pe economie", a ai declarat Turcan.