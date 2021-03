Ministrul Muncii: Sunt institutii unde angajatii au venituri nete de 50.000 de lei pe luna

Aceste venituri ar urma sa scada dupa implementarea noii legi a salarizarii unitare. Conform ministrului, cea mai mare pensie din sistemul public, bazata pe contributivitate, este de 39.000 de lei.Ministrul Muncii a afirmat, joi seara, la Digi 24, ca, dupa implementarea noi legi a salarizarii pe care o propune, bugetarii care vor avea venituri mai mici "sunt cei care au acum venituri foarte mari", iar in acest context ea a declarat ca exista, in sistemul bugetar salarii nete de 50.000 de lei. Sa stiti ca sunt si salarii de 50.000 in mana . Da, sunt, nu salariu , venituri, salariu plus sporuri. Nu as vrea sa incep sa spun institutiile, pentru ca dupa aceea ne trezim cu reactii adverse", a declarat Raluca Turcan.Ea a precizat ca beneficiarul unui salariu de 50.000 de lei lunar din bani publici face parte dintr-o "categorie profesionala respectata", subliniind ca i se pare "firesc sa putem accepta ca pot sa mai scada acele venituri". Intrebata fiind cat reprezinta sporurile dintr-un salariu de 50.000 de lei, Turcan a raspuns: "si 80 la suta".Ea a vorbit si despre cea mai mare pensie bazata pe contributivitate, care este de 39.000 de lei si de care beneficiaza tot un pensionar care a lucrat la stat. Haideti sa va mai spus un lucru: in sistemul de pensii publice , avem pensiile din sistemul public si pensiile speciale, foarte multa lume s-a uitat pe pensiile speciale si acolo am si dat un exemplu, cea mai mare pensie speciala este undeva la nivelul 79.000 de lei. Vreau sa stiti ca si in sistemul de pensii publice cea mai mare pensie e aproximativ 39.000 de lei. In sistemul de pensii publice, pe baza contributivitatii, 39.000 de lei. Care a lucrat la stat si care a venit cu salarii din acestea foarte mari. De aceea e important, totusi, cand vorbim de sistemul public, sa ne uitam la echitate, sa ne uitam la contributivitate si la motivarea angajatilor, dar si la performanta institutiilor", a adaugat ministrul.Turcan a precizat ca si-ar dori ca noua lege a salarizarii sa fie gata intr-un an de zile.