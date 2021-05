70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat pensiile in instanta au castigat procesele. Anuntul Ministrului Muncii

"70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanta deciziile de calculare sau recalculare a pensiilor au avut castig de cauza. De altfel, suma platita in primele luni ale acestui an pentru asistenta juridica de catre Casa de Pensii Covasna este de 22.000 lei, iar totalul achitat la nivel national in ultimii cinci ani depaseste 40 de milioane de lei. Sunt cifre care arata justetea reformei pe care am demarat-o in domeniul pensiilor si care are in vedere, pe de o parte, crearea unei baze de date electronice complete, la nivel national, care sa cuprinda toate datele din dosarele de pensii si, pe de alta parte, o noua lege care sa readuca echitatea in sistem, prin introducerea tuturor elementelor esentiale de contributivitate in calculul pensiei", sustine ministrul intr-o postare pe Facebook Turcan afirma ca au fost finalizate primele doua etape ale procesului de evaluare a dosarelor de pensii la nivel national si se fac testari de soft pentru cea de-a treia etapa. "Peste 240.000 de dosare au fost deja evaluate in toata tara, in paralel cu desfasurarea activitatii curente. La Casa de Pensii Covasna, pe langa procesul de evaluare care s-a desfasurat intr-un ritm bun, s-au recuperat toate restantele la dosarele de pensii nationale cu termen depasit si mai sunt doar 15 dosare internationale de solutionat", a completat ministrul.