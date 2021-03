Turcan anunta ca peste 70 de angajati din ITM-uri vor fi detasati pentru evaluarea dosarelor de pensii din toata tara

"Peste 70 de angajati din inspectoratele teritoriale de munca vor fi detasati in casele teritoriale de pensii pentru o perioada de pana la sase luni, pentru a sustine efortul de evaluare a dosarelor de pensii din toata tara", a transmis, luni, ministrul MUncii.Raluca Turcan a precizat ca s-a incheiat un protocol intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Inspectia Muncii si Casa Nationala de Pensii Publice care stabileste colaborarea dintre cele doua institutii din subordinea ministerului, pentru urmatoarele 18 luni, pentru a sustine cu personal suplimentar procedura de evaluare a dosarelor din sistemul public de pensii.De asemenea, casele de pensii din tara vor identifica, in perioada urmatoare, solutii pentru a completa necesarul de echipamente si alte dotari, astfel incat tot personalul mobilizat prin detasare, pentru evaluarea dosarelor, sa poata intra rapid in activitate.Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat recent ca se va incepe evaluarea dosarelor de pensie, etapa premergatoare recalcularii pensiilor."Am stabilit ca, in maxim 18 luni, sa fie evaluate aproximativ cele 5 milioane de dosare de pensii", a afirmat Turcan, fiind implementat un nou soft pentru aceasta evaluare.