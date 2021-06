Peste 70% din primariile din Romania nu au nicio evidenta cu privire la persoane varstnice vulnerabile. Anuntul ministrului Muncii

De asemenea, ea a atras atentia ca 90% dintre primariile din Romania nu dispun de un asistent social pentru ingrijirea persoanelor varstnice."In Romania avem aproximativ 3,7 milioane de persoane varstnice, de peste 65 de ani. Dintre acestea, doar aproximativ 52.000, cam 1,7%, beneficiaza de servicii de ingrijire. Din nefericire, aproximativ 70% dintre unitatile administrativ-teritoriale din Romania nu au nicio evidenta cu privire la persoane varstnice vulnerabile si in 90% nu exista niciun asistent social pentru ingrijirea persoanelor varstnice", a precizat ministrul Muncii. Raluca Turcan a spus ca, recent, le-a solicitat institutiilor din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale "inventarierea tuturor capacitatilor de asistenta sociala" de la nivelul tarii."Vreau sa stiu exact cati asistenti sociali avem pe fiecare unitate administrativ-teritoriala si, de asemenea, tot prin institutiile din subordine, facem o evidenta acum a persoanelor vulnerabile, nu doar cele care beneficiaza de asistenta sociala. Avem, in perioada urmatoare, fonduri uriase pentru dezvoltarea asistentei sociale in Romania. Avem, pe de o parte, Programul Operational Incluziune si Demnitate Sociala si avem si Planul National de Redresare si Rezilienta care ne aduce aproximativ 100 de milioane de euro de investit in infrastructura sociala", a adaugat Turcan. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan , a participat, sambata, la inaugurarea unui centru de zi pentru persoanele varstnice si a unei unitati de ingrijire la domiciliu in orasul Stefanesti din judetul Botosani. Investitia, care a costat 3,5 milioane de lei, a fost realizata in baza unui proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020.