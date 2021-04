Raluca Turcan si alte cinci persoane, amendate de Politie cu 3.000 de lei, in total, pentru ca nu au purtat masca de protectie

In remorca se aflau insa opt persoane, intre care si un copil. IPJ Sibiu nu a precizat daca printre persoanele amendate se afla si Raluca Turcan."In urma aparitiei in mediul on-line a unor imagini in care sunt infatisate mai multe persoane care nu poarta masca de protectie in timp ce se afla in bena unui autovehicul, politistii sibieni s-au sesizat din oficiu, iar in urma verificarilor efectuate au fost identificate 6 persoane de sex feminin, care au fost sanctionate contraventional in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020", a transmis, joi, Politia Judeteana Sibiu.Astfel, politistii au retinut ca, in 27 martie 2021, aflandu-se in bena unui autoturism, acele persoane nu au purtat masca de protectie individuala, nerespectand astfel masurile de protectie a vietii si pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor in contextul starii de alerta instituita la nivel national pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS CoV-2, fiind aplicate 6 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 3.000 de lei, potrivit art. 65 lit. h din Legea 55/2020.Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost fotografiata intr-o remorca, fara masca de protectie, alaturi de presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean, si alte sase persoane, intre care un copil. Imaginile au fost surprinse la actiunea de impadurire care a avut loc sambata, iar unul dintre participanti este internat in spital cu coronavirus.Raluca Turcan a afirmat ca a solicitat sa fie amendata pentru cele "cateva momente" in care nu a purtat masca la actiune de impadurire de la sfarsitul saptamanii trecute.Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a scris intr-o postare pe Facebook ca regreta ca a fost surprinsa fara masca si ca nu va obosi sa spuna ca a fost neatentie, nu sfidare fata de oameni.Ea distribuie si o postare cu un continut asemanator a presedintelui CJ Sibiu Daniela Campean."Nu voi obosi sa spun un lucru: ca a fost neatentie, nu sfidare fata de oameni si ca din pacate, tot ce am facut bun in acea actiune, impreuna cu oameni care mi-au fost alaturi, a fost acoperit de un moment in care am gresit. O lectie de viata. Alte cuvinte si explicatii sunt de prisos", a scris Turcan pe Facebook. La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, a anuntat ca va plati amenda pentru ca a stat fara masca alaturi de Raluca Turcan intr-o remorca. "Am gresit si timp de cateva minute am dat masca jos chiar daca nu faceam efort fizic", a transmis Daniela Cimpean. Raluca Turcan, ministrul Muncii, a participat sambata la o actiune de impadurire a zonei montane a orasului Talmaciu . Imaginile publicate pe Facebook de liberali arata ca nu au respectat normele de prevenire a COVID-19. Turcan apare in remorca unei masini, alaturi de alte opt persoane, inclusiv un copil, fara sa poarte masca de protectie.Unul dintre participantii la actiunea de sambata a fost internat la Spitalul Judetean Sibiu luni, fiind infectat cu COVID-19. Este vorba despre Adrian Bibu, administratorul judetului Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.