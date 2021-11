Raluca Turcan cere demisia conducerii PNL: „Mandatul lui Florin Cîțu nu a fost decât un șir de minciuni. V-ați milogit la Ciolacu să prindeți un colț de pâine” SURSE

Ministrul interimar al Muncii Raluca Turcan a lansat luni, 22 noiembrie, un mesaj intern prin care critică actuala conducere a partidului pentru modul în care a realizat negocierile cu PSD în vederea formării guvernului. Turcan a avut numeroase replici acide și la adresa lui Florin Cîțu.

Liberalii s-au reunit marți dimineață, de la 8.30, la Vila Lac, într-o ședință a Biroului Politic Național. Raluca Turcan a anunțat într-un mesaj intern, obținut de Ziare.com, că nu va participa la ședință, motivând că votul acesteia a fost „deja deturnat o dată”.

„Dragi colegi,

Am decis sa nu particip la aceasta ședința intrucat votul mi-a fost deja deturnat o data, și doresc sa nu se mai întâmple lucrul acesta din nou. Doresc însă sa cunoasteti părerea mea despre evenimentele in desfășurare. Consider ca echipa de negociere nu a purtat o negociere pentru PNL, ci a pregătit o garnitura și o foaie de parcurs pentru predarea la cheie a PNL către PSD.

In primul rând s-a plecat la drum cu o minciuna. Și un vot manipulat ordinar. Nu, nu ma refer la Congres, ci la votul pentru a încerca negocieri și cu unii și cu alții. Votul meu si al altora a fost folosit doar pentru a negocia cu PSD. Si doar in folosul unui grup extrem de restrâns. A fost o frauda asupra votului colegilor”, a afirmat Turcan.

Ministrul interimar mai critică lipsa de viziune politică a echipei de negocieri și îl acuză pe președintele PNL Florin Cîțu că mandatul său la șefia partidului a fost „un șir de minciuni, greșeli și jocuri personale”.

„Din tot ce am citit in presa, nu am văzut nicio idee politica, de viziune, de la negociatorii partidului pe care sa o vedem transpusa in avantajul politic al PNL! PSD-ul v-a dat in fiecare zi teme, la care voi reacționați. Este puțin spus ca s-a negociat in genunchi.

Mandatul lui Florin Câțu nu a fost decât un șir de minciuni, greseli și jocuri personale. As spune ca e de domeniul patologicului. Florin, iti imaginezi ca nimeni nu se prinde de minciunile tale? Toti se prind, îți garantez. NIMIC din ce ai spus pana acum, tu, președintele partidului, nu a fost adevărat! Doar un sir de minciuni. Și nu numai de minciuni dar și de lipsa de responsabilitate!

Florin, ești dispus sa joci la poker pana și banii de pensii. De mai bine de o luna ma tin de capul tău și-ti spun repetat ca de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii și de alocații pt ca i-ai luat la rectificare doar ca sa dai tu bine la cifre in postările de pe facebook”, mai afirmă Turcan.

Aceasta mai susține că echipa de negociere s-a „milogit” în fața liderului PSD Marcel Ciolacu pentru a mai prinde „un colț de pâine” și reclamă că nu a existat niciun criteriu atunci când s-a ales noua listă de miniștri.

„Cu totii i-am reproșat lui Orban ca nu a negociat in interesul partidului. Dacă el nu a făcut-o, voi in interesul cui ati făcut-o? Cu siguranta nu al PNL! Când am fost convinsă ca negocierea lui Ludovic cu USR e proasta, m-am ridicat de la masa. La fel și Rares, și Robert, și ceilalți mi-ati dat dreptate. Cum arata negocierea făcută de voi, comparativ cu negocierea lui Orban? Eu atunci m-am ridicat și am plecat. Voi ce ati făcut acum? V-ati milogit la Ciolacu sa prindeți un colț de pâine.

Va cer sa ieșiti voi acum public, sa spuneti ca ati negociat mai bine ca Orban!

In aceste negocieri, președintele partidului a negociat doar pentru el. Atat. Nimic altceva!!! Motivele? O sa le aflam, cu siguranță! Dar cu un preț prea mare plătit de partid.

Nu a existat niciun criteriu obiectiv pentru formarea propunerilor de miniștri. Niciunul. Ați ignorat pana si cel mai important criteriu, cel referitor la rezultatele in alegeri (pe care PSD-ul, spre deosebire de voi, nu l-a ignorat).

Si-atunci, va mirați ca PNL se confrunta cu un asemenea val de critici, câta vreme voi acționați in afara unei legitimități politice firești? Închei spunand, momentul acesta este o rusine pentru PNL și cred ca Președintele PNL ar trebui sa-și depună demisia, impreuna cu echipa de negociere!”, a conchis Raluca Turcan în mesajul intern.

Liberalii s-au reunit în şedinţă a Biroul Politic Naţional, de la ora 8.30, la Vila Lac, pentru a valida prremierul comun al coaliţiei PNL-PSD-UDMR, cu care cele trei partide vor merge la Palatul Cotroceni. Între timp, negocierile pentru echipa de miniştri continuă, în interiorul partidului, iar Dan Vîlceanu ar putea să meargă la Ministerul Fondurilor Europene.

Liberalii vor valida propunerea ca Nicolae Ciucă să fie premierul Guvernului PNL-PSD-UDMR, în prima rotaţie liberalii preluânf şefia Executivului până în 1 iulie 2023.

Discuţii sunt în partid şi în privinţa ministerelor care vor fi deţinute de PNL în noul Guvern. Lideri din teritoriu şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la negocierile duse de echipa PNL, căreia i se reproşează că a pierdut ministere importante, precum Dezvoltarea, Transporturile şi Finanţele.

