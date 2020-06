Raluca Turcan: "Cine a profitat financiar in perioada de criza, furand, merita sa zaca in puscarie"

Ziare.

"Daca sunt lucruri ilegale, atunci trebuie sa intervina DNA, asa cum am vazut ca s-a sesizat si in cazul Unifarm, daca exista suspiciuni de ilegalitate, cine a profitat financiar in perioada de criza, furand si facand lucruri ilegale, merita sa zaca in puscarie. Asta este opinia mea extrem de ferma. La mine nu va exista toleranta pentru asa ceva. Daca exista 'tunuri', atunci Parchetul sa-si faca datoria, sa intervina si sa verifice daca exista aspecte de ilegalitate", a declarat Turcan, la TVR 1.Totodata, vicepremierul a explicat ca a fost o competitie pentru achizitia de materiale la nivel international chiar si intre state care aveau relatii bilaterale vechi."Pot sa va spun in acelasi timp foarte sincer ca procedura prin care am trecut pentru a pune la dispozitia oamenilor si profesionistilor medicamente si echipamente necesare in perioada de criza a fost una extrem de dificila, pentru ca noi am preluat tara fara niciun fel de stoc asigurat si la momentul aparitiei crizei s-a derulat, a aparut o competitie atat de acerba internationala, incat tari cu relatii bilaterale extrem de vechi au ajuns sa-si fure furnizorii una alteia. Am facut eforturi uriase si diplomatice pentru a asigura materialul necesar si, evident, pentru a asigura materialul necesar am apelat la toate formele de achizitie legale cu putinta, tocmai pentru a raspunde de urgenta unei situatii de criza", a mai spus Turcan.