Raluca Turcan depune plangere penala impotriva lui Sassu

Raluca Turcan, deputat PD-L, a anuntat luni ca va depune o plangere penala impotriva lui Alexandru Sassu pentru abuz in serviciu in dauna intereselor publice.

"Daca domnul Alexandru Sassu isi imagineaza ca prin campanii negative de presa va evita sa dea socoteala pentru situatia de la TVR, il anunt public ca in cursul acestei saptamani voi depune o plangere penala impotriva sa pentru abuz in serviciu in dauna intereselor publice", a anuntat Turcan printr-un comunicat de presa remis Ziare.com.

De asemenea, deputatul a anuntat ca a decis sa il actioneze in judecata pe proprietarul site-ului www.inpolitics.ro, pentru ca a creat si difuzat stiri false despre activitatea sa.

"Afirmatia potrivit careia intr-o sedinta de la Senat as fi confundat televiziunea de inalta definitie cu judetul Hunedoara, este o minciuna si o inventie. Tot o minciuna este si dialogul purtat intre domnul Alexandru Sassu si mine, fiindca Alexandru Sassu nu a participat la intalnirea evocata", a mai spus Turcan.

