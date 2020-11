Raluca Turcan ii cere din nou demisia managerului Spitalului Judetean Sibiu: "Este inacceptabil ca munca medicilor buni sa fie compromisa"

"Am cerut, saptamana trecuta, vineri, demisia managerului Spitalului Judetean de Urgenta din Sibiu. Revin astazi cu aceeasi ferma solicitare. Am constatat cu totii deficientele manageriale de la Spitalului Judetean, dar etapele procedurii de demitere dureaza evident mai mult decat o demisie. Cu actualul management al Lilianei Coldea, sistemul sanitar din Sibiu va avea mult de suferit. Spitalul Judetean este, fara indoiala, cea mai importanta unitate sanitara intr-un oras si intr-un judet cu o rata mare a infectarilor.Este o demisie pe care Liliana Coldea nu mi-o datoreaza mie, ci sibienilor si mai ales pacientilor care au trecut prin Spitalul Judetean. Este inacceptabil ca munca medicilor buni sa fie compromisa, increderea in spital zdruncinata, iar sanatatea si viata pacientilor puse in pericol din cauza deficientelor de management", a precizat, pentru AGERPRES, Raluca Turcan.Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, medicul Liliana Coldea, nu a demisionat din functie, desi vicepremierul Raluca Turcan, a declarat vineri ca ii asteapta demisia, a precizat luni, purtatorul de cuvant al spitalului, Decebal Todarita."In momentul de fata doamna conferentiar doctor Liliana Coldea se afla la serviciu si isi exercita in continuare functia de manager", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat , a anuntat de vineri ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu ar urma sa fie controlat de Ministerul Sanatatii, pentru a se verifica cum s-a procedat in cazul pacientilor COVID-19."Cunoastem faptul ca au fost date memorii la nivelul managementului spitalului si poate de aceea trebuie sa vina Ministerul Sanatatii, sa vada ce s-a intamplat. DSU are rol inclusiv la UPU, dar cand intram in zona spitalului si managementului spitalului, aici trebuie sa intervina Ministerul Sanatatii", a declarat vineri Raed Arafat.Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, medicul Liliana Coldea, ocupa aceasta functie din luna mai. Atunci a fost organizat un concurs pentru postul de director general al spitalului sibian, la care s-a prezentat doar Liliana Coldea. Schimbarea din functie a directorului general al spitalului sibian se poate face fie daca acesta demisioneaza, fie daca este demis de catre Consiliul Judetean, in baza unui raport al Corpului de Control al Ministerului Sanatatii.