Raluca Turcan sustine ca joburile mai bine platite sunt principalul sau obiectiv. Afirmatiile ministrului despre munca la negru

"Un obiectiv principal si al Ministerului Muncii, dar si al Guvernului Romaniei il reprezinta cresterea numarului de locuri de munca mai bine platite in Romania. Si cresterea numarului de locuri de munca platite legal. Exista din nefericire un obicei pe care dorim sa nu-l mai perpetuam si anume printr-un acord angajat-angajator sa fie acceptate si alte forme de plata pe langa plata legala a salariului pentru angajat. Ori lucrul acesta in primul rand dauneaza angajatului pentru ca un salariu mai mic platit legal practic scad sansele angajatului de a accesa diferite facilitati pentru imbunatatirea conditiilor de trai, cum ar fi un credit bancar. De asemenea, acceptarea unei formele de plata la negru sau gri de catre angajat afecteaza si societatea intrucat scad si contributiile pe care le-ar plati angajatorul si angajatul pe munca prestata", a declarat Raluca Turcan, vineri, la Sibiu. Ea a mai afiramt ca Romania trebuie sa fie competitiva la nivelul puterii de cumparare a angajatilor cu ceea ce exista la nivelul Uniunii Europene."De asemenea, cred ca este foarte important ca in timp Romania sa fie competitiva din perspectiva puterii de cumparare a angajatilor cu ceea ce exista la nivelul Uniunii Europene, fie ca vorbim de angajati la stat sau la privat. Astazi in intalnirea pe care am avut-o cu marele angajator de la nivelul judetului Sibiu, am constatat ca se pune accent foarte mare pe tehnologizare, ca sunt in asteptare de masuri care in continuare sa debirocratizeze activitatea si de asemenea isi doresc ca statul roman sa incurajeze investitiile si locurile de munca", a explicat ministrul Muncii.