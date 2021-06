Raluca Turcan a spus de ce nu-l mai sustine pe Ludovic Orban. "Cred ca orice penelist responsabil avea dreptul sa fie nemultumit de aceasta tranzactionare"

"Adevarul este cunoscut de tot partidul si realitatea este ca trei ministere importante - Fondurilor Europene, Transporturilor si Dezvoltarii Regionale au fost negociate direct de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Cred ca orice penelist responsabil avea dreptul sa fie nemultumit de aceasta tranzactionare, care, pe fond, a afectat PNL , prin forta pe care o are in Guvern.Functia de prim-ministru revenea de drept PNL, pentru ca a obtinut cel mai mare rezultat in alegeri, in coalitia de guvernare, iar celelalte trei ministere au fost cedate pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Este o realitate si e pacat ca se propaga astfel de mesaje in campania interna a PNL, in loc sa vorbim despre solutii pentru viitorul PNL, astfel incat reformele asumate sa fie duse la bun sfarsit", a afirmat Turcan, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sibiu, alaturi de premierul Florin Citu Ea a fost intrebata de un jurnalist despre o declaratie a lui Orban facuta sambata, cum ca ar fi fost parasit de ceilalti membri ai conducerii partidului la negocierile de la formarea coalitiei guvernamentale in care s-au impartit ministerele."Nu are cum sa fie o declaratie a domnului Orban, pentru ca nu este adevarata. (...) Nici macar premierul desemnat nu a participat la impartirea ministerelor. Deci, eu nu cred ca a facut aceasta declaratie, pentru ca ar insemna ca ar minti, deci nu cred ca este adevarata declaratia. Eram acolo cu totii. (...) Eu nu cred ca e o declaratie facuta, pentru ca nu are cum sa fie adevarata", a spus si premierul Florin Citu , raspunzand intrebarii adresate de jurnalist.Totodata, el a fost intrebat de presa daca mai asculta de liderul PNL, Ludovic Orban. "Noi ascultam de Programul de guvernare, de programul coalitiei. Sunt mai multe lucruri de care ascultam", a raspuns Citu.Liderul PNL si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Botosani, intr-o alocutiune sustinuta in fata membrilor organizatiei liberale din judet, ca a fost parasit la negocierile pentru formarea coalitiei si negocierile pentru formarea Guvernului de catre ceilalti membri ai echipei de negociere votata in partid "Am fost parasit in timpul negocierilor de echipa de negociere votata de PNL - trebuie sa stiti lucrul asta: presedintele PNL a fost lasat singur la negocierile pentru formarea acestei coalitii si negocierile pentru formarea Guvernului. Parasit de Rares Bogdan , de Raluca Turcan, de Robert Sighiartau, care, nu numai ca m-au parasit in timpul negocierilor, ci au incercat sa provoace convocarea nestatutara a unui Birou Politic National in pline negocieri pentru a arunca in aer formarea coalitiei", a afirmat Ludovic Orban.