Temerile Ralucai Turcan in privinta maririi alocatiilor. "Frustrarile individuale nu au ce cauta in politica"

"In privinta alocatiilor, proiectul pe care il vom adopta in Guvern va fi prezentat. Aici am un mare semn de intrebare, si anume de ce majoritatea parlamentara nu s-a sincronizat cu pozitia Guvernului? Si lucrul acesta ar trebui sa ne dea de gandit. Sper sa nu existe o cheie de campanie interna inclusiv in subiectul legat de alocatii. Majoritatea parlamentara are obligatia sa sustina pozitia Guvernului, bugetul adoptat de Guvern si asumat de Guvern pentru a duce la bun sfarsit reformele", a spus Turcan dupa sedinta BEx a PNL "Despre lucrul acesta o sa va pot lamuri atunci cand va fi adoptat actul normativ in Guvern. Pana atunci nu discut despre el si singurul mesaj pe care vreau sa-l dau in legatura cu alocatiile este exact acesta: de ce majoritatea parlamentara nu a sustinut pozitia Guvernului?", a mai spus Turcan.Prim-vicepresedintele PNL a fost intrebata daca i-a atras atentia presedintelui partidului, Ludovic Orban , in sedinta BEx sa nu mai aiba atacuri la adresa liberalilor."Discutiile din interior trebuie sa ramana in interior si fac lucrul acesta tocmai pentru ca la modul cel mai firesc oamenii au in continuare asteptari mari de la PNL si aceste alegeri in PNL trebuie sa atinga doua mari aspecte: guvernarea si buna guvernare cu reforme si, de asemenea, imbunatatirea mesajelor pe care PNL le-a pierdut in ultima perioada, mesaje pentru tineri, mesaje pentru diaspora, mesaje pentru antreprenori.In competitia interna, cine nu intelege ca avem o ocazie unica in care sa valorificam, pe de-o parte, guvernarea si, pe de alta parte, proiectele pentru categorii pe care PNL le-a pierdut inseamna ca nu-si intelege misiunea politica si am asteptari foarte mari in primul rand de la presedintele partidului sa faca lucrul acesta: campania interna sa o valorifice pentru PNL si nu pentru propria persoana. Frustrarile individuale nu au ce cauta in politica. (...)Oamenii nu sunt interesati de frustrarile niciunui politician. Oamenii sunt interesati de viata de zi cu zi, de salarii, de pensii, de guvernare, de locuri de munca si daca privesc - sper - un partid privesc cu asteptarea ca acel partid si intr-o competitie interna e preocupat de cei din afara, nu de scaunele din interior", a afirmat Turcan.