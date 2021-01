Raluca Turcan: "Pregatim un proiect sa existe optiunea pensionarii la 70 de ani". O masura timida pentru a bloca cumulul pensiei cu salariul

"Varsta de pensionare va fi atinsa intr-un proiect pe care noi il pregatim la minister si pe care il vom discuta cu partenerii sociali si cu toti cei care vor fi implicati - sa existe optiunea pensionarii la 70 de ani si aceasta optiune sa fie cumulata cu optarea, dupa varsta standard de pensionare, intre pensie si salariul la stat", a spus Turcan intr-o conferinta de presa, citata de Digi 24. "Fie pensie si optiunea de a se pensiona la 70 de ani, fie sa aleaga partea de salariu", a adaugat ea, precizand ca acest lucru este valabil pentru angajatii din sistemul de stat.Declaratia a fost facuta in contextul in care Turcan a anuntat ca Ministerul Muncii va incepe recalcularea pensiilor in baza unei noi legi. In urmatoarele 18 luni vor fi evaluate cinci milioane de dosare de pensie, a precizat ea.Citeste si: