Raluca Turcan, propusa ministru al Muncii si Protectiei Sociale. Vicepremierul din Guvernul Orban a absolvit Institutul Puskin din Moscova

Studiile Ralucai Turcan

Experienta profesionala

Turcan, candidata din partea PDL si PNL

Raluca Turcan s-a nascut la 2 aprilie 1976, la Botosani, potrivit cdep.ro si gov.ro.In 1999 a absolvit Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE Bucuresti. In acelasi an, a devenit masterand in Comunicare si Relatii Publice in cadrul SNSPA Bucuresti. Detine diploma in rusa comerciala, obtinuta la Institutul Puskin din Moscova (1996-1999). A urmat un curs postuniversitar de perfectionare in domeniul securitatii si apararii nationale la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Colegiul National de Aparare, in perioada 4-22 aprilie 2011.A mai urmat: studii politice la American Council of Young Political Leaders, Washington, SUA; studii despre cadrul legal si institutional al Uniunii Europene la Universitatea Viena, Austria; studii politice organizate in cadrul Fellowship German Marshall Fund, SUA si studii de comunicare politica la Harvard Kennedy School, Atena, Grecia.A fost consultant Relatii Publice la Tofan Grup (1999-2000); expert parlamentar la Senatul Romaniei (2000-2004); cadru didactic asociat la Universitatea Transilvania Brasov si la Universitatea Romano-Germana din Sibiu (2001-2006), potrivit cdep.ro.Consilier al presedintelui Consiliului National al PNL (2000-2002), consilier al presedintelui PNL (2002-2004) si membru in Biroul National de conducere al PNL (2004-2006). Membru fondator al Partidului Liberal Democrat (PLD). Dupa unificarea Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democrat, in decembrie 2007, Raluca Turcan a ocupat in noua formatiune ( PDL ), functia de vicepresedinte (decembrie 2007-mai 2011 si iunie 2012-2014).Din 2014 pana in decembrie 2016, a fost vicepresedinte al PNL, presedinte al Comisiei de Educatie din PNL. In decembrie 2016, a devenit presedinte interimar al PNL, functie detinuta pana in iunie 2017, data de la care detine functia de prim-vicepresedinte al Partidului National Liberal, conform gov.ro.A fost deputat PNL de Sibiu (2004-2006), deputat independent (sept. 2006-febr. 2008) si PDL (febr.-nov. 2008). In legislatura 2004-2008 a ocupat functiile de presedinte al Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa (febr. 2005 - sept. 2006) si de secretar al Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati.Raluca Turcan a candidat din partea PDL la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 pentru un post de deputat in orasul Sibiu (colegiul 2) si a castigat cu aproximativ 47% un nou mandat. In acea legislatura a fost presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa.Realeasa deputat de Sibiu, pe listele ARD (PDL) la 9 decembrie 2012, in Colegiul 2. Pana in septembrie 2016 a fost secretarul Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, apoi a devenit vicepresedintele amintitei comisii. A facut parte si din Comisia permanenta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO.In 2016, a fost aleasa deputat pe listele PNL, fiind si lider al Grupului parlamentar PNL din Camera Deputatilor in perioada 2016-2019. A fost membru in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport si vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceza.Din 4 noiembrie 2019, Raluca Turcan detine functia de vicepremier in cadrul guvernului condus de Ludovic Orban In urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, a obtinut un nou mandat de deputat de Sibiu, fiind aleasa pe listele Partidului National Liberal.Este cetatean de onoare al Statului Nebraska (SUA).Coautor al unui dictionar englez-rus-roman de termeni economici, editat de ASE Bucuresti; coautor al cartii "Integrarea si politica fiscala europeana", Editura Infomarket. A publicat studii in domeniul integrarii europene si relatiilor publice.