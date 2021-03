Raluca Turcan: "Sunt 9.500 de pensionari speciali cu o pensie medie de 9.600 de lei. 90.000 de romani, fara pensia minima sociala"

"In Romania sunt 9.500 de beneficiari de pensii de serviciu cu o pensie medie de 9.600 de lei, existand o diferenta uriasa intre ce se plateste pe contributivitate si ce vine de la bugetul stat. Pe de alta parte, sunt aproximativ 90.000 de romani care au ajuns la varsta de pensionare si care nu au acces nici macar la pensia minima sociala, pentru ca nu au stagiul minim de contributivitate, de 15 ani", a mai explicat ministrul Muncii."Am prezentat astazi (luni - n.r.) reprezentantilor categoriilor beneficiare de pensii de serviciu cinci proiecte de modificare a cadrului legislativ, initiate de Ministerul Muncii. Le-am adresat totodata invitatia de veni cu propriile propuneri de modificare privind calculul acestor pensii, dupa analiza actualei legislatii si a proiectelor noastre.In cursul discutiilor pe care le-am avut astazi, am subliniat faptul ca schimbarile preconizate urmaresc reanalizarea factorilor favorizanti si a ponderii dintre acestia si criteriul contributivitatii, in stabilirea pensiilor acordate prin legi speciale.In Romania sunt 9.500 de beneficiari de pensii de serviciu cu o pensie medie de 9.600 de lei, existand o diferenta uriasa intre ce se plateste pe contributivitate si ce vine de la bugetul stat. Pe de alta parte, sunt aproximativ 90.000 de romani care au ajuns la varsta de pensionare si care nu au acces nici macar la pensia minima sociala, pentru ca nu au stagiul minim de contributivitate, de 15 ani. Discutia despre echitatea si sustenabilitatea sistemului de pensii - obiective pe care mi le-am asumat - trebuie asadar in mod obligatoriu sa includa o solutie pentru echilibrarea pensiilor de serviciu.Dupa o noua runda de consultari, vom prezenta grupului de lucru pentru legile privind pensiile speciale, constituit la nivelul coalitiei de guvernare, o varianta de proiect care sa aduca echitate in sistemul public de pensii", a scris Raluca Turcan luni pe Facebook