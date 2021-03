Turcan a cerut ministerelor sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii. Ce salariu de baza este propus

Conditiile pentru sporuri

"Am solicitat tuturor ministerelor de linie sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public, plecand de la niste principii pe care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale le-a identificat ca fiind necesare.In primul rand sa existe o unitate in privinta salariului in plata care se calculeaza pentru toate categoriile socio-profesionale. Noi propunem ca salariul de baza la care sa se raporteze majorarile sau calculul salariilor sa fie de 2.300 de lei, nivelul salariului minim brut pe economie", a declarat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria Ea a mentionat si o serie de conditii privind sporurile, subliniind ca acestea nu trebuie sa depaseasca 20% din nivelul salariului de baza, dar si ca unele dintre acestea trebuie sa fie acordate in suma fixa."Daca sunt sporuri care sunt necesar a fi acordate, acestea sa nu depaseasca mai mult de 20% din nivelul salariului de baza, sa fie introduse in grila de salarizare activitati care in momentul de fata nu sunt incluse pe grila de salarizare si sistemul sporurilor sa fie revizuit radical, in sensul in care unele sporuri sa fie acordate in suma fixa, pentru ca presupun expunerea la conditii de munca identice sau altele sa fie eliminate si in domeniile respective sa se prefere o reasezare pe grila de salarizare a salariilor in plata.Cu alte cuvinte, dorim ca sporurile sa fie generate fie de o anumita categorie de activitate desfasurata, fie pentru motivarea salariatilor, astfel incat ele sa serveasca scopul ca institutiile sa fie cat mai aproape de cetatean, sa fie eficiente si sa raspunda unor indicatori de performanta. (...)Pentru stabilirea acestor indicatori de performanta ai institutiilor publice intentionam ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta sa accesam fonduri pentru plata consultantei de la o institutie financiara internationala de prestigiu, care sa ne puna la dispozitie o analiza a modului in care trebuie sa evaluam si sa definim acesti indicatori de performanta", a precizat Turcan.Ministrul Muncii a estimat ca va fi necesar un an pentru finalizarea proiectului de lege."Nu avem o presiune foarte mare a timpului, pentru ca nu dorim sa facem lucrurile improvizat, iar o lege care sa tinteasca un caracter unitar sa ne trezim, de fapt, ca este dominata de exceptii. Asadar, ne-am propus cam un an de zile sa putem sa pregatim acest act normativ de o importanta dominanta, covarsitoare, astfel incat, intr-adevar, in sistemul public de salarizare sa putem spune ca am facut un pas serios de reforma", a spus Raluca Turcan.