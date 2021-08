Ce se ascunde în spatele replicilor acide dintre Cîțu și Turcan. Supărarea ministrului Muncii și mutarea surpriză așteptată în PNL

Ce se ascunde în spatele replicilor dintre Cîțu și Turcan

Raluca Turcan a luat cuvântul în ședința în care se discuta subiectul rectificării bugetare și a acuzat că nu are parte de sprijinul premierului în demersul său de a digitaliza dosarele de pensii. În replică, premierul Florin Cîțu a susținut că „există tehnologie care poate scana”. Răspunsul oferit de șeful Executivului nu a fost deloc pe placul ministrului, care i-a cerut lui Florin Cîțu să-i arate el cum poate fi făcut acest lucru, dacă tot ştie.Surse liberale au dezvăluit pentrucă disputa dintre premier și ministrul Muncii are la bază împărțeala funcțiilor pe care Florin Cîțu ar fi făcut-o deja în biroul său. În urma împărțirii funcțiilor, ministrul Raluca Turcan, în prezent prim-vicepreședinte al PNL , ar urma să își piardă funcția după Congresul din toamnă. Totodată, surse susțin că și fotoliul ministrului din Guvern se clatină, în contextul în care Florin Cîțu l-ar prefera pe Robert Sighiartău pentru această poziție, au mai precizat surse politice.„Astăzi a fost doar începutul. Dacă Florin Cîțu o va lăsa pe doamna Turcan fără funcție la vârful PNL și eventual o va reloca și de la minister , așa cum se aude, scandalul va fi cât casa. E de așteptat chiar ca Turcan să migreze în echipa Orban. Nimic nu e exclus”, au declarat surse liberale pentruAmintim că Ziare.com a scris zilele trecute despre faptul că Ministerul Agriculturii ar urma să îi revină Clujului, potrivit ultimelor discuții dintre premierul Florin Cîțu și liderii liberali de la Cluj, în frunte cu Emil Boc , la Ministrul Finanțelor se pregătește Dan Vîlceanu, unul dintre oamenii apropiați șefului Executivului, iar Bogdan Gheorghiu , ministrul Culturii, va fi înlocuit cu Raluca Turcan, dacă actualul ministru Muncii va accepta să îi cedeze locul lui Robert Sighiartău, în prezent secretar general al Partidului Național Liberal (PNL).Raluca Turcan anunța la sfârșitul lunii mai că îl susține pe premierul Florin Cîțu în alegerile din interiorul PNL pentru conducerea partidului.„Este nevoie de curaj în acțiunea politică pentru a produce o schimbare de substanță în România și de aceea am decis să îl susțin pe Florin Cîţu în competiția pentru conducerea Partidului Național Liberal.Sper să fie o competiție politică fair-play, cu o dezbatere centrată pe proiecte iar, în final, să fim uniți, toți membrii PNL, în jurul direcției înainte pe care o decidem la Congres.Îi doresc succes lui Florin Cîțu și îl asigur de sprijinul meu, iar colegilor mei, din partid și de la guvernare, le doresc și ne doresc curaj, să facem ceea ce românii așteaptă de la noi.Niciodată în ultimii 30 de ani, PNL nu a fost într-o poziție mai bună să schimbe România. Avem două trimestre de creștere economică, după o criză majoră de sănătate și economică, pe care încă nu am depășit-o complet. Avem banii europeni din PNRR și un cadru de reforme pe care le-am început și pe care, dacă găsim curaj să le ducem la capăt, am schimba țara în bine, așa cum nu a fost vreodată posibil în 30 de ani. Avem parteneriatul cu președintele Iohannis și toată susținerea de la nivelul Uniunii Europene. Un real exercițiu democratic intern va da PNL energia si forța necesare pentru a duce la bun sfârșit reformele așteptate de români!”, arată mesajul transmis de Raluca Turcan pe Facebook