Ministrul Muncii da asigurari ca salariile profesorilor si ale medicilor nu vor scadea

"In Memorandum (privind stabilirea principiilor pentru reanalizarea salarizarii bugetarilor, n.r.) am spus ca se stabileste acelasi salariu de baza in plata in functie de care toate sporurile intra dupa aceea in salariul de baza al fiecarui angajat, acele sporuri pe care le primesc toti angajatii. (...) Daca acele sporuri sunt date pentru toti angajatii, de ce sa nu fie incluse in salariul de baza, reasezat salariul de baza pe grila, iar daca ajungi sa dai un spor, acela sa fie pentru conditii exceptionale de munca sau motivational. Ca sa raspund scurt si ferm: nu va scadea niciun venit in Sanatate. Punct. Nu va scadea niciun venit nici in Sanatate, nici in Educatie, pentru ca vorbim despre sporuri care se dau fie pentru anumite specialitati, cum e in Sanatate, fie pentru anumite activitati, si atunci se face o reasezare pe grila de salarizare a respectivelor profesii", a afirmat Rauca Turcan Ministrul Muncii a mentionat ca in prezent in sistemul public exista dezechilibre uriase in ceea ce priveste salarizarea."Este o metoda simpla, care s-a mai aplicat in 2010 si 2011 si a dat rezultate, doar ca dupa aceea ghiciti ce majoritate parlamentara a venit si a creat iarasi exceptii si exceptii, iar legea unitara a ajuns sa fie profund neunitara. Exista in mod vadit in spatiul public o tendinta de dezinformare, in special din partea unor actori politici care se simt oarecum vinovati pentru ca dupa atata timp petrecut la guvernare avem in sistemul public de salarizare niste inechitati crase, niste dezechilibre uriase, soldate cu costuri din banii publici care se resimt in fiecare an, pentru ca orice inechitate in sistemul public de salarizare a condus la procese in justitie, recuperari salariale, plati din urma", a precizat Raluca Turcan.Memorandumul care stabileste principiile care vor sta la baza reanalizarii si elaborarii cadrului legal privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptat in sedinta de Guvern de joi, iar ministerele au la dispozitie 30 de zile sa transmita propunerile privind politica de salarizare in sistemul public."Acest memorandum a fost semnat de catre toate ministerele si reprezinta practic angajamentul pe care ministerele il iau ca intr-o perioada de 30 de zile sa prezinte propriile solutii, propria viziune pentru familiile ocupationale pe care le coordoneaza, astfel incat sa reasezam sistemul de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice. Exista o intentie clara de a provoca tensiuni sociale mintind ca Guvernul si Ministerul Muncii vor taia veniturile oamenilor. Si aceasta este o intoxicare si, de obicei, prinde pentru ca sunt multi oameni nelamuriti, multi oameni ingrijorati de veniturile pe care le au. Dar in acelasi timp sa stiti ca sunt foarte multi oameni convinsi ca in aceasta perioada sunt si oameni politici si alti amatori care din asta traiesc, din intoxicare", a sustinut Raluca Turcan, la finalul sedintei de Guvern de joi.