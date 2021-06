Raluca Turcan, atac asupra sefului de partid in sedinta BEx din PNL: "Dumneavoastra ati dat tonul, domnule Orban!"

De cealalta parte, Ludovic Orban a afirmat ca nu a atacat pe nimeni si a precizat ca el a fost cel atacat."Va rog sa nu mai atacati colegii de partid. Nu cred ca cei din afara sunt interesati de frustrarile din interior. Oamenii din PNL au dreptul la optiuni. Nu inseamna ca sunt tradatori. Dumneavoastra ati dat tonul, domnule Orban. Vreau sa stiti ca atacand colegii de partid subminati autoritatea ministrilor...", a afirmat Raluca Turcan in sedinta BEx a PNL, potrivit surselor citate.Liderul PNL a afirmat apoi ca va duce o campanie pozitiva."Eu nu am atacat colegii, am facut declaratii corecte. Am sustinut toate deciziile guvernamentale. Daca vi se pare atac sa vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi. Pentru mine e important sa existe un echilibru intre tinerete si experienta. La masa asta sunt colegi care ma ataca public. Eu voi duce campania intr-un mod pozitiv", a precizat Ludovic Orban."Eu n-am folosit cuvantul lichea, nu am folosit cuvantul tradator, declaratiile mele au fost corecte si de sprijin pentru guvern (chiar si atunci cand mi-au afectat si mie personal imaginea). Daca considerati atac faptul ca am vorbit de suflu nou despre colegi care au totusi vechime in partid, eu nu cred ca este atac. Nu am zis nimic rau de nimeni", a completat Orban, in replica la acuzatiile Ralucai Turcan.In aceeasi sedinta a BEx, liberalii au discutat si despre strategia la motiunea de cenzura si au decis ca parlamentarii sa participe, insa sa nu voteze. Totodata, liberalii au hotarat ca diseara, in interiorul coalitiei, sa stabilleasca urmatorii pasi dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca numirile sefilor interimari de la TVR si Radio Romania sunt neconstitutionale.