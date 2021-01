Turcan anunta ca anul acesta pensiile vor fi calculate pe baza legii in vigoare. Legea care prevede majorarea pensiilor cu 40% va fi, cel mai probabil, prorogata

Recalcularea pensiilor, "proces extrem de laborios"

Turcan anunta ca joi va emite ordinul de ministru in baza caruia se va putea face recalcularea tuturor pensiilor, in asa fel incat sa se elimine inechitatile din sistem."In acest moment as putea spune ca anul acesta pensiile vor fi calculate pe baza legii in vigoare, iar legea care a fost vanturata in fata a milioane de pensionari intr-un mod cat se poate de cinic, practic, va fi cel mai probabil prorogata, astfel incat in paralel cu calcularea pensiilor pe actuala formula, sa pregatim o noua lege a pensiilor, sustenabila din punct de vedere financiar, care sa aduca contributivitate si echitate in sistemul de pensii, iar undeva anul viitor, pensiile sa intre la plata in acest sistem nou , in baza unei noi legi a pensiilor.Maine voi declansa ceea ce trebuia facut inca din iulie, cred, 2019 si anume sa dau un ordin de ministru prin care sa fie revizuite, evaluate toate dosarele de pensie", a afirmat Raluca Turcan, miercuri seara, la TVR.Aceasta a precizat ca legea in vigoare este Legea 263, iar majorarea pensiilor este prevazuta in Legea 127.Ministrul Muncii a mentionat ca recalcularea pensiilor "este un proces extrem de laborios" pentru care va fi nevoie de suplimentarea temporara a personalului caselor de Pensii cu 500-1.000 de persoane la nivel national."Nu se opereaza scaderi de pensii. Se realizeaza o recalculare pe mai multi indicatori care sa asigure reflectarea in valoarea pensiei a contributivitatii", a explicat ministrul.Ea a precizat ca nu vor exista situatii in care pensiile sa scada in urma recalcularii, ci unele pensii "vor ramane pe loc", in timp ce altele se vor majora."Nicio pensie nu va scadea. Este un principiu pe care noi l-am asumat", a dat asigurari Raluca Turcan.Ea a adaugat ca viitoarea formula de calcul care va fi introdusa in noua lege a pensiilor va fi negociata cu toate partidele din coalitie si cu partenerii sociali.Turcan a raspuns si demersului facut de PSD de a prezenta un proiect alternativ de buget care ar indica surse pentru majorarea pensiilor, Turcan afirmand, in acest context, ca "pe cei de la PSD nu ii doare gura sa spuna absolut nimic in momentul de fata".Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spunea, la inceputul lunii ianuarie, ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata inflatiei, cum este si firesc, de altfel". Mai puteti citi: