Ministrul Muncii anunta ca vor fi reluate controalele la primarii si se vor verifica anchetele sociale: "Sunt doi ani de cand nu au mai avut loc"

"Am cerut colegilor din Agentie, celor din Inspectia Sociala, reluarea verificarilor anchetelor sociale ale primariilor. Sunt doi ani de zile de cand astfel de controale nu au mai avut loc. Am un deosebit respect pentru munca functionarilor din asistenta sociala a primariilor, stiu ca uneori lipsa personalului le ingreuneaza situatia, insa cred ca Inspectia Sociala trebuie sa se asigure ca datele sunt cele corecte. De altfel, la nivel de guvernare, i-am asigurat pe romani ca", a spus Raluca Turcan, dupa intalnirea cu sefii institutiilor sibiene din subordinea Ministerului Muncii.Raluca Turcan a adaugat ca s-a asigurat ca vor fi platite alocatiile majorate."M-am asigurat, de asemenea, astazi, cala nivelul majorat in luna februarie si am solicitat tuturor colegilor opinii cu privire la stimularea reinsertiei in munca a proaspetelor mame. Cred ca incurajarea revenirii cat mai devreme la serviciu dupa nastere poate reduce neplacerile de tot felul, poate contribui la previzionarile angajatorului si poate reduce deprofesionalizarea. Fireste, masura ramane optionala, dar cred ca poate fi mai bine stimulata si in acest sens am solicitat puncte de vedere colegilor de la Sibiu", a mai aratat Raluca Turcan.Ministrul Muncii a sesizat "o situatie stranie" a beneficiarilor mostenitori care nu mai traiesc in Romania."La nivel national - deci si la Sibiu - ne confruntam cu o situatie stranie la evaluarea careia inca lucram: aceea a beneficiarilor (in general beneficiari-mostenitori) care nu mai traiesc in Romania. La Sibiu, pe una dintre prevederile legale, 80% dintre posibilii beneficiari se afla in afara granitelor tarii. Acestia nu au domiciliul in Romania si, uneori, nici cetatenie. Sper ca o analiza corecta bazata pe datoria morala a statului si raportata la efortul bugetar sa ne ajute ca la nivel guvernamental sa conturam o decizie cat mai curand", a mai mentionat ministrul Raluca Turcan.