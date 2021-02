Raluca Turcan, despre cresterea alocatiilor: O alta majorare ar duce la iesirea din deficitul bugetar asumat de Guvern

Majorarea alocatiilor, 1% din PIB

"Legea existenta in Parlament prevede doua transe de majorare a alocatiilor, una la 1 ianuarie si una la mijlocul anului. In bugetul pe care noi il avem pentru anul acesta in privinta alocatiilor, avem inclusi bani pentru majorarea de anul trecut, intrata in plata, si de asemenea pentru majorarea de la 1 ianuarie ", a afirmat Raluca Turcan, chestionata sambata la Parlament cand ar putea sa mai fie majorate alocatiile pentru copii.Intrebata daca este posibil sa faca o crestere a alocatiilor la rectificarea bugetara, daca acest lucru e votat in Parlament, Turcan a raspuns: "Depinde foarte mult de votul din Parlament. Daca acesta va fi in sensul obligativitatii majorarii alocatiilor, legea trebuie respectata".Chestionata daca ar exista bani pentru o alta majorare a alocatiilor in acest an , ministrul Raluca Turcan a replicat: "Bugetul a fost construit cu maximum de atentie si practic am dramuit fiecare leu in bugetul de stat"."De aceea si sumele si in bugetul de stat si in bugetul de asigurari sociale sunt mai mari si decat in anul 2020 si decat in anul 2019. In plus, efortul bugetar pentru majorarea alocatiilor este in total de 9,8 miliarde lei, ceea ce inseamna aproximativ 1% din PIB. Ceea ce inseamna ca o alta majorare practic ar duce la iesirea din deficitul bugetar asumat de Guvern si sustinut de noi toti, astfel incat orice majorare de venit sa nu fie insotita de scaderea puterii de cumparare, de inflatie si de scaderea calitatii vietii. Pana la urma asta e cea mai mare provocare - atunci cand dai niste bani in plus la venituri, sa nu iei cu alta mana si sa generezi cresteri de preturi in lant si pe fond saracire", a completat ministrul Muncii.Comisiile de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat sambata bugetul pentru Ministerul Muncii in forma initiatorului. Raluca Turcan a afirmat, la dezbaterile in comisii, ca bugetul asigurarilor sociale de stat este cu 10% mai mare decat anul 2020 si cu 20% mai mare decat in 2019, iar peste 4 miliarde lei au fost acordate pentru bugetul de somaj.