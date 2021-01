Raluca Turcan: Dorim sa plafonam nivelul de sporuri acordate bugetarilor la 30% raportat la salariul de baza

Turcan a spus ca legea salarizarii unitare in sectorul bugetar a devenit a salarizarii neunitare, intrucat sistemul de sporuri a fost dat alandala."Asa-zisa Lege a salarizarii unitare a devenit a salarizarii neunitare, intrucat sistemul de sporuri a fost dat alandala, au fost facute majorari salariale intre diferite salarii de baza inechitabile. Ca urmare, unii au dat in judecata, au avut decizii judecatoresti.Avem la munca egala, vechime egala si specializare egala salarii diferite si total disproportionate. Iar aici, daca este sa va spun pe foarte scurt, dorim sa plafonam nivelul de sporuri acordate, sa reducem numarul de sporuri.Din punctul nostru de vedere, cea mai buna varianta ar fi 30% raportat la salariul de baza. Nu la ordonatorul principal de credite. Sa reduci numarul de sporuri. Unele vor fi reduse. Pe altele sa le recalibram, pentru ca sunt unele care pot fi acordate in suma fixa, si in acelasi timp sa restabilim ierarhia si in interiorul categoriilor ocupationale, dar si intre administratia publica centrala si administratia publica locala", a spus Raluca Turcan, la postul public de televiziune.Intrebata daca vor fi concedieri in sectorul bugetar, ea a afirmat ca nu si-a propus nimeni sa faca acest lucru.Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca de la 1 februarie alocatiile copiilor vor fi majorate cu 20 de procente . In privinta celei de-a doua majorari a alocatiilor, care ar trebui sa se produca in vara acestui an, ministrul afirma ca "vom vedea in Parlament daca se mentine si a doua transa de 20 la suta".