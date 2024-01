Turcan: Sunt un om de echipa si niciodata nu am vizat functia de premier!

Vicepremierul interimar, Raluca Turcan, a declarat ca ea niciodata nu a vizat functia de premier, adaugand ca, totodata, in PNL exista o decizie a forurilor de conducere prin care presedintele partidului este cel sustinut pentru a fi numit si validat ca prim-ministru.

"Noi avem o decizie foarte clara in forurile noastre de conducere si anume presedintele partidului este persoana pe care PNL o propune si o sustine pentru functia de prim-ministru. De asemenea, suntem intr-un parteneriat cu presedintele Klaus Iohannis si am convingerea ca si maine (miercuri - n.r.), cand vom definitiva sau vom creiona mandatul nostru pentru Cotroceni, principala noastra preocupare va fi sa strangem acest parteneriat cu presedintele Klaus Iohannis si sa dam romanilor solutia politica ce mai buna ", a declarat Raluca Turcan, marti, intrebata daca este una dintre variantele de premier luata in calcul de presedintele Iohannis.

Vicepremierul liberal a adaugat ca o solutie politica ar fi "alegerile anticipate".

"Ca sa fie foarte limpede: ce inseamna alegeri anticipate - inseamna PSD acasa, PSD-ul toxic acasa", a completat Turcan.

Ea a precizat ca liberalii vor anunta decizia Biroului Executiv de miercuri, intrebata daca delegatia liberala va merge la Cotroceni cu o propunere privind continuarea demersurilor pentru declansarea alegerilor anticipate.

"Vom anunta, evident, decizia Biroului Executiv, insa, eu cred ca obligatia noastra este sa sustinem varianta cea mai buna pe care presedintele o apreciaza in momentul de fata pentru guvernare", a spus Turcan.

Intrebata daca, in aceste conditii, varianta propusa va fi ori Ludovic Orban, ori nimeni din PNL, in conditiile in care se vehiculeaza mai multe variante, printre care ea, Nicolae Ciuca, ministrul Apararii, sau Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, Turcan a mentionat:

"Sunt intr-o situatie extrem de delicata, pentru ca nu mi-as permite nicio secunda sa fac speculatii pe niciun nume, cu atat mai putin speculatii legate de persoana mea. Eu sunt un om de echipa si niciodata, sa spun, nu am vizat aceasta functie. Mai mult decat atat, avand o decizie luata politic in forurile noastre statutare, nu pot sa pronunt la variante legate de aceasta decizie".

