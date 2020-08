"Asociatiile Elevilor: Guvernul da dovada de iresponsabilitate. Asigurarea mastilor de protectie este obligatorie!"

Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) au dat un comunicat ca reactie a declaratiior de sambata ale vicepremierului Raluca Turcan care a precizat ca este imposibil pentru guvern sa asigure masti pentru toti elevii si profesorii din Romania."Reprezentantii elevilor considera ca, in contextul desfasurarii orelor de curs in format fizic, este imperios necesar ca autoritatile sa aloce fonduri necesare in vederea asigurarii mastilor de protectie pentru toti elevii si profesorii, astfel incat incepand cu 14 septembrie un numar suficient de masti sa existe la nivelul fiecarei unitati de invatamant Amintim faptul ca in luna aprilie Guvernul si-a asumat obligativitatea de a asigura masti printr-o declaratie facuta de Ludovic Orban , iar acum cu mai putin de o luna inainte sa inceapa scoala, decidentii dau dovada de nepasare fata de siguranta si sanatatea elevilor.Guvernul Romaniei are obligatia de a pune la dispozitie toate fondurile necesare pentru a face posibila asigurarea mastilor si pentru a arata ca sanatatea populatiei este prioritara. In acest caz este necesara o achizitie publica pentru a asigura mastile de protectie", se arata in comunicat.Asociatiile au mai precizat ca Guvernul ar putea pune in pericol sanatatea elevilor, precizand ca Guvernul Romaniei trebuie "sa isi indeplineasca astfel datoria morala pe care o are fata de cetateni, punand la dispozitie masti de protectie pentru fiecare elev"."Este obligatoriu ca statul sa asigure masti fiecarui elev, asa cum de altfel a si promis in luna aprilie. Veti spune ca o masca nu estescumpa, dar intr-o familie cu venit mediu, unde mai multi copii merg ma scoala, costurile pentru a asigura 2-3 masti pe zi ajung sa fie mari. Nu ar trebui ca familiile sa faca eforturi pentru a-si putea trimite in siguranta elevii la scoala. Mai mult de atat, cum vrea Guvernul sa stabileasca cine primeste masca de protectie? Ne jucam cu siguranta elevilor, profesorilor si a personalului din unitatea de invatamant!", a declarat Andreea-Sabina Spatariu, presedinte AEC."Este inadmisibil ca in prag de inceput de an scolar sa avem un Guvern care nu isi poate asuma raspunderea pentru achizitionarea de masti tuturor elevilor si profesorilor. O asemenea iresponsabilitate nu poate fi acceptata intrucat Guvernul a avut tot timpul din lume la dispozitie pentru a demara si finaliza achizitiile pentru materialele igienico-sanitare. Solicitam pe aceasta cale sa fie luate de indata masuri, altfel, anul scolar nu poate incepe.", a precizat Alexandru-Nicolae Radulescu, presedinte AEBI"Dupa luni de promisiuni, suntem anuntati ca nu se pot asigura masti. Este inadmisibil, si accentuez inadmisibil, ca sanatatea elevilor sa fie pusa in pericol. Solicitam ca autoritatile sa puna la punct toate cele necesare pentru inceperea anului scolar, asigurand un cadru sigur pentru elevi si tot personalul didactic , nedidactic si auxiliar. Siguranta elevilor este cel mai important lucru cand vorbim de revenirea fizica la orele de curs si este de datoria Guvernului sa o asigure.", a declarat Paula-Livia Buda, presedinte AEM"Nu a fost de ajuns faptul ca pentru mai bine de cinci luni am trait inconjurati de incertitudine. Acum incompetenta pune stapanire pe autoritati. Scoala nu poate incepe fara materiale igienico-sanitare! Asa cum ne-a obisnuit in ceea ce priveste educatia, Guvernul se contrazice - in luna aprilie prim-ministrul declara ca asigurarea fondurilor pentru a cumpara masti este obigatorie, iar Raluca Turcan spune ca acest lucru este imposibil. Mentionam si faptul ca in timpul unei vizite a Ministrului Educatiei si Cercetarii la Ramnicu Valcea, acesta a declarat ca materialele igienico-sanitare vor fi puse la dispozitie pentru toata lumea. Nimeni nu va putea merge in unitatea de invatamant daca nu va fi asigurata integritatea fizica a elevilor.", a declarat Rahela-Maria Macovei, presedinte AVE.