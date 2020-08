Contractul pentru 250.000 de tablete destinate elevilor ar putea fi semnat pana la sfarsitul lunii august. Turcan: Prioritate au zonele vulnerabile

"Ministerul Educatiei Nationale a facut o achizitie de tablete prin ONAC in numar de 250.000. Contractul ar putea fi semnat la finalul lunii august, iar tabletele sa fie livrate pana pe 10 septembrie. Acestia sunt termenii din caietul de sarcini", a declarat vicepremierul Raluca Turcan la Iasi, in cadrul unei conferinte de presa.Ea si-a exprimat speranta sa nu fie depuse contestatii si astfel tabletele sa ajunga la timp in scoli "Daca nu se depun contestatii, atunci aceste 250.000 de tablete vor fi distribuite in scoli pana pe 10 septembrie, evident cu prioritate in zonele vulnerabile, unde sunt copii din familii defavorizate.Eu sper sa nu se depuna contestatii si ca aceasta harjoneala permanenta in materie de achizitii publice care a marcat negativ multe proiecte de investitii, sa nu se realizeze si in materie de achizitii de tablete, atat de necesare in acest context", a spus Turcan.Ea a mai anuntat ca, impreuna cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a identificat o sursa de finantare pentru achizitia a inca 200.000 de tablete care ar putea fi cumparate de autoritatile locale si decontate de acest minister, astfel incat sa poata fi folosite la inceputul anului scolar."Mai exista, de asemenea, 70.000 de laptopuri cumparate pentru licee si peste 1.500 de centre de predare digitala dezvoltat in parteneriat cu guvernul Japoniei", a precizat vicepremierul Raluca Turcan.