Scoala "in conditii dificile": Elevii ar putea face jumatate din ore online, jumatate la clasa

Raluca Turcan a declarat, intr-un interviu difuzat sambata, 11 iulie, de Digi24, ca evolutia acestei pandemii creeaza perspective sumbre si asupra inceperii anului scolar."Noi ne dorim sa inceapa scoala in conditii absolut normale, adica ne-am dori ca data de 15 septembrie sa ne aduca copiii la scoala fata in fata, in preajma profesorilor. Din nefericire, suntem intr-o explozie a numarului de infectari si intr-un mediu social in care intr-adevar par sa prinda radacini acestei teorii negationiste. Si atunci evident ca evolutia acestei pandemii iti creeaza perspective sumbre si asupra inceperii anului scolar. De aceea la nivel de decizie ne pregatim si pentru scoala fata in fata, asa cum ne dorim cu totii, dar ne pregatim si pentru masuri severe de siguranta sanitara, asa cum se intampla in alte tari. (...) Mesajul este unul cat se poate de sincer. Da, ne dorim scoala fata in fata in conditii normale, insa suntem pregatiti cu un set de masuri si pentru scoala in conditii dificile. Cat de dificile urmeaza sa vedem", a transmis Raluca Turcan.Ea a mentionat ca, daca invatamantul va fi online, atunci acoperirea acestuia trebuie sa fie mai mare."Daca vom ajunge sa avem invatamant online, acoperirea invatamantului online sa fie mai mare ceea ce inseamna acoperire teritoriala si existenta de tehnologie, adica de tablete, sa existe un continut online si o calitate a predarii mai buna, ceea ce presupune pregatirea profesorilor pe parcursul verii pentru aceasta predare online, sa fie pregatita infrastructura scolara care sa permita reducerea numarului de elevi la clasa si aici avem o problema uriasa pe urban pentru ca in mediul urban e o aglomerare foarte mare, clasele chiar daca sunt legal constituite cu un numar de 25 de elevi, au in jur de 32-36, cererea este uriasa in unele orase si mai ales cartiere aglomerate pentru locurile la gradinita. Si atunci aici se face o analiza extrem de temeinica de Ministerul Educatiei, Ministerul Dezvoltarii Regionale, inclusiv fonduri europene pentru surse alternativa si evident Ministerul Sanatatii pentru ca spatiile sa fie pregatite si proprii pentru conditii de distantare a copiilor", a precizat vicepremierul.Raluca Turcan a mentionat ca este posibil si un sistem bibrid, 50% scoala fizica si 50% scoala online."Este posibil si este un sistem care se aplica si in alte state sau se pregateste mai bine zis in unele state, functional in state in care predarea online era oarecum o normalitate. De aceea acest sistem hibrid a aparut ca propunere si din partea institutiilor educationale si din partea asociatiei parintilor, dar un sistem hibrid presupune ca si in zonele dezavantajate, extrem de vitregite sa fie acoperire cu internet, sa existe tehnologie si profesorii sa stie sa predea si copiii sa poata sa invete inclusiv prin sprijinul parintilor care si ei la randul lor trebuie educati", a declarat Turcan.Ea a afirmat ca, si daca scoala incepe fata in fata, predarea online trebuie sa devina o obisnuinta."Si daca scoala incepe fata in fata, predarea online va trebui sa devina o obisnuinta pentru sistemul de predare romanesc pentru ca transforma o abilitate pe care multi copii in ziua de astazi o au, si anume de a sta pe internet, de a se dedica jocurilor, interactiunii pe internet, intr-o utilitate. Pur si simplu se schimba paradigma si aceasta criza va permite ca in Romania sa se schimbe paradigma, un joc sa se transforme intr-un act de educatie", a mai transmis vicepremierul.