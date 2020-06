Raluca Turcan: "Acest Guvern a reusit, in 6 luni de zile, mai mult decat alte guverne in 30 de ani, in domeniul digitalizarii si flexibilizarii muncii"

Ziare.

"Acest Guvern a reusit, in 6 luni de zile, mai mult decat alte guverne in 30 de ani, in domeniul digitalizarii, flexibilizarii muncii si relationarii rapide intre institutii si beneficiari", a scris, luni, pe Facebook , Raluca Turcan.Aceasta a punctat principalele masuri adoptate de Guvernul Orban in acest sens:* Institutiile si autoritatile publice au obligatia de a primi documente semnate electronic. De asemenea, ele vor putea emite acte in format electronic, cu semnatura electronica calificata;* Documentele adresate institutiilor publice pentru acordarea somajului tehnic, pentru diferite tipuri de indemnizatii pentru persoane fizice, juridice si alte categorii de profesionisti, precum si diverse alte solicitari pot fi depuse online;* Toate institutiile din domeniul muncii si protectiei sociale beneficiaza de acces direct in REVISAL, ceea ce pana acum nu s-a intamplat;* Prin extinderea platformei ghiseul.ro, persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica isi pot achita online obligatiile catre stat;* Pacientii isi pot primi retetele de la medicul de familie sau de la medicul specialist online sau prin alte mijloace electronice;* Am reglementat derularea online a orelor din invatamantul preuniuniversitar si universitar si ne-am propus ca, in timp, sa asiguram pregatirea si resursele necesare pentru derularea procesului educational online, oricand este nevoie."Ca Guvern liberal, abordarea noastra pentru dezvoltarea Romaniei este una moderna, care integreaza lectiile acestei crize si le transforma in oportunitati", mai afirma Turcan, referindu-se la flexibilitate in abordarea muncii, continuarea digitalizarii serviciilor publice si sprijinirea relansarii economice."Astfel, vom continua sa sustinem companiile nu doar prin reglementarea flexibilitatii muncii, ci si creandu-le oportunitati sa isi relanseze activitatea, sa devina productive, sa isi poata fructifica potentialul inovativ si sa aduca plus valoare. Pentru toate aceste companii, dar si pentru cele puternic afectate de criza, dar care nu au fost incluse in alte scheme de ajutor, mai precis SRL-urile fara angajati, elaboram o schema de acces la fonduri nerambursabile (granturi) care le va oferi finantarea necesara pentru a se dezvolta", a mai anuntat vicepremierul.