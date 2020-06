Raluca Turcan: Actuala criza trebuie transformata in oportunitate

Ziare.

"Vom veni cu acel plan care sa puna Romania pe un fagas in urmatorii ani. O abordare moderna pentru Romania, care vine si din conceptul nostru de guvernare liberala, dar si din oportunitatile create de aceasta criza. Pentru companii urmeaza un set de masuri, care speram sa le impulsioneze, in paralel cu aceasta parte de munca. (...)Pentru companiile restrictionate, in continuare se vor concepe niste granturi, astfel incat sa poata sa reporneasca activitatea. De asemenea, pe domeniile productive, capabile sa produca plus valoare in Romania, vom veni cu granturi, astfel incat sa crestem capacitatea de productie cu valoare adaugata inalta in Romania. Si - de ce nu? - sa mai sprijinim pentru repornire un segment afectat foarte tare -, dar a fost greu de conceptualizat - si anume al SRL-urilor fara angajati, cu unul sau doi actionari, care interactionau exact in domenii profund afectate de criza si care, de asemenea, vor fi beneficiare ale unui grant pentru a reinvia din punct de vedere economic. Aceasta este abordarea noastra", a precizat Turcan, in cadrul dezbaterii "Romania munceste! Flexicuritate si digitalizare in contextul noilor tendinte din piata muncii din Romania!".Turcan a declarat ca actuala criza trebuie transformata "in oportunitate", iar flexibilitatea in abordarea muncii si digitalizarea in relatia cu cetatenii trebuie sa devina prioritati."Avem de asemenea impulsul finantarii europene prin programul SURE, care vine sa sprijine aceasta abordare a flexibilitatii muncii. Fie ca vorbim de un timp mai redus, pentru a se pastra locurile de munca, fie ca vorbim de o debirocratizare a telemuncii, astfel incat sa fie rentabil de ambele parti sa apelezi la telemunca, noi trebuie sa facem niste progrese rapide", a spus ea.Vicepremierul a apreciat ca actuala guvernare a realizat progrese mai semnificative in decurs de sase luni "din perspectiva digitalizarii, flexibilizarii muncii, relationarii rapide cu beneficiarii" decat alte guverne in 30 de ani."Ganditi-va doar ca, dupa trei luni de criza, statul a ajuns sa aiba obligatia sa primeasca documente online. De asemenea, sa aiba legaturi cu cetatenii, fie ca vorbim de persoane fizice sau juridice, tot in sistemul online. Sa primeasca solicitarile pentru somaj online, sa primeasca solicitarile companiilor online. Sa fie toate aceste institutii din domeniul muncii si protectiei sociale racordate la Revisal, ceea ce nu se intamplase pana acum. Realmente, din perspectiva rapiditatii deciziei guvernamentale s-au facut multe lucruri", a aratat vicepremierul.