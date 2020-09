Vicepremierul Raluca Turcan, intrebata daca este multumita de pregatirile pentru noul an scolar: "Intotdeauna este loc si de mai bine"

"Acest an scolar incepe in conditii cu totul si cu totul speciale. Insa aceste conditii nu sunt valabile doar in Romania, ci peste tot in lume si ele necesita adaptare rapida si incredere. Transmit acest mesaj de incredere pentru parinti, pentru profesori si pentru copii, incredere ca din perspectiva noastra ca si Guvern am incercat sa asiguram acele norme sanitare care sa permita copiilor sa fie in siguranta la scoala. Am incercat sa adaptam actul de predare noilor provocari si am facut progrese pentru asigurarea continutului online si a pregatirii profesorilor pentru predarea online si in acelasi timp am facut un efort financiar foarte mare pentru a pune la dispozitia autoritatilor publice locale, inspectoratelor si scolilor banii necesari pentru a achizitiona tot ceea ce ce este nevoie pentru scoala astfel incat sa fie si conditii sanitare, sa fie si conditii de exercitare a actului didactic", a afirmat vicepremierul, intrebata intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la Sibiu daca este multumita de pregatirile facute de Executiv pentru inceperea anului scolar.Ea a mai transmis ca 175 de milioane de euro vor fi decontati pentru achizitiile de tablete si laptopuri."Vorbim aici de 175 de milioane de euro, care vor fi decontati pentru orice achizitie facuta in tablete si laptopuri, intr-un cuantum de 500 de mii. De asemenea, pentru masti si dezinfectanti, in cuantum de 50 de milioane de euro si inclusiv containere sanitare pentru localitatile care nu sunt racordate la reteaua de apa si canal, cu o valoare de 25 de milioane de euro", a explicat Raluca Turcan.Vicepremierul a mai precizat ca aceasta criza nu sta doar pe umerii unor persoane, ci pe umerii tuturor."Mesajul de incredere este dublat de unul de solidaritate. Aceasta criza nu sta pe umerii doar a unor persoane, criza sta pe umerii tuturor si cu totii trebuie sa ne implicam in gestionarea buna a acestei crize si in deschiderea anului scolar in conditii de criza", a explicat Turcan.Intrebata daca este multumita de modul cum au avut loc pregatirile pentru debutului anului scolar, Raluca Turcan a raspuns: "Intotdeauna este loc si de mai bine. Numai cine nu tinteste spre perfectiune nu obtine o calitate din ce mai buna. Cand avem standarde inalte, ne dorim sa fie perfect peste tot in tara, insa, in acelasi timp, nu cred ca exista un om rational care sa-si imagineze ca in noua luni de zile poti sa acoperi neajusuri care greveaza sistemul de educatie de 30 de ani. S-au facut eforturi, s-au facut progrese remarcabile si de aceea sunt in evaluare lucrurile bune care sunt facute pentru a-i motiva si pe ceilalti ca se poate, Se poate ca scoala sa te autogestiune si sa comunici cu profesorii si cu parinti, sa le explici exact cum incepe anul scolar. Se poate ca autoritatile locale sa comunici cu scolile, cu comitetele pentru situatii si cu Guvernul. Se poate daca iti doresti".Raluca Turcan a mai spus ca nu ar incuraja aceasta nota negationista, ca este prea mult Nu si ca scoala este despre Da."Nu as incuraja si ma feresc sa incurajez aceasta nota negationista. E prea mult nu, scoala este despre Da, este despre viitor, este despre se poate, copiii se adapteaza, copiii inteleg foarte bine si contextul in care ne manifesta si ceea ce au de facut. Copiii Romaniei sunt foarte faini, profesorii Romaniei sunt foarte faini, institutiile trebuie sa lucreze solidar si deschis, sa-si capete aceasta incredere in fortele proprii si impreuna sa sprijinim pe copii pentru ca ei sunt viitorul nostru", a conchis viceprim-ministrul.