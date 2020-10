Raluca Turcan si Marcel Bolos au anuntat ca se vor testa pentru coronavirus

"Si domnul prim-ministru Ludovic Orban s-a testat voluntar si asteapta rezultatul testului. Lucrul acesta il voi face si eu", a precizat Turcan intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul unei vizite de lucru la Ministerul Fondurilor Europene.La randul sau, ministrul Bolos a declarat ca s-a testat voluntar "de vreo trei ori pana acum"."Ma voi testa, pentru ca este importanta sanatatea colegilor mei", a adaugat el.Precizarile au fost facute in contextul in care premierul Ludovic Orban a solicitat luni dimineata testarea pentru coronavirus, dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat intr-un platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv.